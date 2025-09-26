पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: कासेगाव येथील चोरी उघड; चोरलेले दागिने जप्त, दोघांना बेड्या ठोकल्या

Kashegaon Burglary Exposed: कासेगाव येथील शारदा बंडा पाटील (वय ६५, रा. कासेगाव) या महिलेच्या अंगावरील दागिन्यांची फसवणूक करण्यात आली होती. सहायक पोलिस निरीक्षक हरिश्चंद्र गावडे यांनी सीसीटीव्ही फुटेज व इतर गोपनीय माहितगारांकडून माहिती घेत दोघांना बेड्या ठोकल्या.
कासेगाव : येथे अनोळखी महिला व पुरुषाने संगनमत करून वृद्ध महिलेची फसवणूक केल्याची घटना घडली होती. यात वृद्धेकडील ४९ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने लंपास केले होते. राकेश यंकाप्पा गोंधळी (वय ३३, व्यवसाय पायपुसणी विक्रेता), दुर्गवा गंगाप्पा कंडले (४७, व्यवसाय मजुरी) दोघेही रा. तहसीलदार प्लॉट निपाणी, ता. निपाणी, जि. बेळगाव अशी चोरट्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून एकूण ९४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

