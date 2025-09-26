Sangli Crime: कासेगाव येथील चोरी उघड; चोरलेले दागिने जप्त, दोघांना बेड्या ठोकल्या

कासेगाव : येथे अनोळखी महिला व पुरुषाने संगनमत करून वृद्ध महिलेची फसवणूक केल्याची घटना घडली होती. यात वृद्धेकडील ४९ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने लंपास केले होते. राकेश यंकाप्पा गोंधळी (वय ३३, व्यवसाय पायपुसणी विक्रेता), दुर्गवा गंगाप्पा कंडले (४७, व्यवसाय मजुरी) दोघेही रा. तहसीलदार प्लॉट निपाणी, ता. निपाणी, जि. बेळगाव अशी चोरट्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून एकूण ९४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.याप्रकरणी कासेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबतची अधिक माहिती अशी, कासेगाव येथील शारदा बंडा पाटील (वय ६५, रा. कासेगाव) या महिलेच्या अंगावरील दागिन्यांची फसवणूक करण्यात आली होती. सहायक पोलिस निरीक्षक हरिश्चंद्र गावडे यांनी सीसीटीव्ही फुटेज व इतर गोपनीय माहितगारांकडून माहिती घेत दोघांना बेड्या ठोकल्या..याबाबत कासेगाव पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, १७ सप्टेंबर रोजी दुपारी सुमारे १.२५ वाजण्याच्या सुमारास सौ. शारदा बंडा पाटील (वय ६५, रा. कासेगाव) या महिलेच्या अंगावरील दागिन्यांची फसवणूक करण्यात आली होती. फिर्यादी महिला विजय फुटवेअर समोरील रस्त्यावरून जात असताना सुमरे ४० वर्षे वयाच्या एका अनोळखी महिला व अनोळखी पुरुषाने त्यांना थांबविले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी. जास्त वजनाचे सोने देतो, असा खोटा बहाणा करून त्यांनी फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन केला. यानंतर आरोपींनी हातसफाई करत फिर्यादी यांच्या गळ्यातील सहा मनी व दोन डोरली असलेले सुमारे पाच ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मणीमंगळसूत्र असे अंदाजे किंमत ३५ हजार रुपये, तसेच कानातील दोन ग्रॅम वजनाची सोन्याची कर्णफुले अंदाजे किंमत १४ हजार रुपये असे पिशवीत ठेवत लंपास केली. एकूण ४९ हजार रुपयांचे सोने लंपास केले. याबाबत शारदा पाटील यांनी कासेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.