पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : कवठेमहांकाळमध्ये निवडणूक रणसंग्राम! राष्ट्रवादी शरद पवार विरुद्ध सर्वपक्षीय महायुती थेट भिडली

political battle : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक यंदा केवळ स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि सर्वपक्षीय महायुती यांच्यातील थेट संघर्ष.
Leaders and party workers campaigning

Leaders and party workers campaigning

sakal

गोरख चव्हाणसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कवठेमहांकाळ : तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गणांच्या निवडणुकीत यंदा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि सर्वपक्षीय महायुती यांच्यात चुरशीचा सामना रंगला आहे.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Sangli
NCP
political
Paschim maharashtra
ZP
Political Culture
political leader
political parties
Political Reservation
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Controversy
political struggle
Political Accountability
political alliances in Maharashtra
Political satire

Related Stories

No stories found.