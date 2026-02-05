Sangli ZP : कवठेमहांकाळमध्ये निवडणूक रणसंग्राम! राष्ट्रवादी शरद पवार विरुद्ध सर्वपक्षीय महायुती थेट भिडली

कवठेमहांकाळ : तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गणांच्या निवडणुकीत यंदा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि सर्वपक्षीय महायुती यांच्यात चुरशीचा सामना रंगला आहे..शिवसेना, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, तसेच अनेक अपक्ष उमेदवारही रिंगणात उतरल्याने ही लढत पूर्णपणे बहुरंगी बनली आहे. मतदार कोणाच्या पारड्यात कौल टाकणार, हे निकालानंतरच स्पष्ट होणार असले तरी प्रचारातील वातावरणामुळे राजकीय तापमान चांगलेच वाढले आहे..Sangli ZP : कुची गटात सर्वपक्षीय आघाडीची ताकद; राष्ट्रवादीसमोर कडवे आव्हान.तालुक्यात देशिंग, रांजणी, ढालगाव व कुची असे चार जिल्हा परिषद गट असून त्याअंतर्गत आठ पंचायत समिती गण येतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) आमदार रोहित पाटील यांनी स्वबळाचा नारा देत सर्व गटांत उमेदवार उभे केले आहेत. .दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, माजी खासदार संजय पाटील, जनसुराज्य पक्षाच्या नेत्या अनिता सगरे, जिल्हा विकास आघाडीचे संदीप गिड्डे-पाटील तसेच भाजप तालुकाध्यक्ष उदय भोसले यांनी एकत्र येत सर्वपक्षीय महायुती स्थापन केली आहे. या आघाडीनेही ताकदीचे उमेदवार देत थेट आव्हान उभे केले आहे..Sangli ZP PS : कवठेमहांकाळच्या राजकारणाला कलाटणी! राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी थेट लढत.प्रचाराने आता चांगलाच वेग घेतला आहे. तालुक्यातील प्रमुख गावांमध्ये जाहीर सभा, कोपरा सभा, पदयात्रा आणि गृहभेटींचे सत्र सुरू आहे. नेतेमंडळी विकासकामे, पाणीप्रश्न, रस्ते, शेतीसाठी सुविधा, युवकांना रोजगार यांसारख्या मुद्द्यांवर मतदारांना साद घालत आहेत. .उमेदवारांचे कुटुंबीयही प्रचारात सक्रिय झाले असून महिलांचा सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. अनेक ठिकाणी पारंपरिक राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. ग्रामीण भागातील मतदार यावेळी स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य देणार असल्याचे चित्र आहे. .निवडणूक यंत्रणेकडूनही तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. आचारसंहितेचे काटेकोर पालन, मतदान केंद्रांवरील सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था यावर प्रशासन लक्ष ठेवून आहे. युवा मतदारांचा कल कोणाकडे झुकतो, याकडेही लक्ष लागले आहे. .राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार पक्ष) विरुद्ध सर्वपक्षीय महायुती अशी मुख्य लढत असली तरी काँग्रेस, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी व अपक्ष उमेदवारांनी रंगत वाढवली आहे. त्यामुळे निवडणूक केवळ स्थानिक नव्हे, तर जिल्ह्याच्या राजकारणालाही नवी दिशा देणारी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.