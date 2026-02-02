Sangli Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीत डिजिटल प्रचाराची लाट; ‘होम टू होम’ प्रचाराने गावागावांत राजकीय चर्चा

कवठेमहांकाळ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू झाली आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्यात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. निवडणुकीसाठी मिळणारा प्रचाराचा कालावधी कमी असल्याने सर्वच उमेदवार व पक्षांनी प्रचाराची घडी वेगाने बसवली आहे. .पक्षीय उमेदवारांसोबतच अपक्ष उमेदवारांनीही प्रचारात आघाडी घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर वाढताना दिसत आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्यात सर्वच गटांची ताकद तुल्यबळ आहे. सर्वच पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी प्रचारात आघाडी घेत ‘होम टू होम’ प्रचार सुरू केला आहे..Sangli ZP PS : कवठेमहांकाळच्या राजकारणाला कलाटणी! राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी थेट लढत.एकीकडे ‘होम टू होम’ प्रचार सुरू असताना दुसरीकडे कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियाकडे लक्ष वळवले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गणातील लढती चुरशीच्या बनल्या आहेत..दोन्हीही बाजूंनी या निवडणुकीत जुन्या-नव्या चेहऱ्यांना संधी दिल्याने निवडणुकीतील लढती रंगतदार झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद गटात दोन पंचायत समिती गण समाविष्ट असल्यामुळे गावपातळीवर गटा-तटाच्या राजकारणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे..वाई:-जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक हालचाली..त्यामुळे प्रमुख कार्यकर्त्यांनी निवडणूक रणनीती आखत गावपातळीवर प्रचाराला वेग दिला आहे. पक्षाचे नेते गावभेटी घेत असून कार्यकर्त्यांकडून ‘होम टू होम’ प्रचारावर भर दिला जात आहे. या निवडणुकीत जुन्या, अनुभवी चेहऱ्यांसोबतच नव्या उमेदवारांनाही संधी मिळाली आहे..मतदारांसमोर विकासाचा वचननामा मांडत उमेदवार मतांची जुळवाजुळव करताना दिसत आहेत. दरम्यान, निवडणुकीच्या निमित्ताने गावोगावी राजकीय हालचालींना वेग आला असून पारावर, चौकात आणि चहाच्या टपऱ्यांवर निवडणुकीच्या चर्चांना उधाण आले आहे. .युवा पिढीही प्रचारात सक्रिय सहभाग घेत असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक काळात डिजिटल प्रचार आणि मार्केटिंगची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र ही मागणी केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नाही. .व्यवसायाचा प्रचार, विविध कार्यक्रमांचे प्रमोशन यासाठीही सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे.डिजिटल प्रचारामुळे अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळत आहेत.तर सध्या हे क्षेत्र तरुणांसाठी रोजगाराचे नवे माध्यम ठरत आहे. .अशी समिकरणेएकीकडे तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, माजी खासदार संजय पाटील,जनसुराज्य पक्षाच्या नेत्या अनिता सगरे, जिल्हा विकास आघाडीचे संदीप गिड्डे-पाटील, भाजप तालुकाध्यक्ष उदय भोसले यांची महायुती झाली आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) आमदार रोहित पाटील यांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. यातच काँग्रेस, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, संभाजी ब्रिगेड आणि अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक लढत अधिक चुरशीची बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.