Sangli Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीत डिजिटल प्रचाराची लाट; ‘होम टू होम’ प्रचाराने गावागावांत राजकीय चर्चा

Imapct of Social Media : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कवठेमहांकाळ तालुक्यात राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस तापू लागले आहे. कमी प्रचार कालावधी, वाढता डिजिटल वापर आणि ‘होम टू होम’ प्रचार
Candidates intensify home-to-home and digital campaigning in Kavathemahankal ZP elections.

गोरख चव्हाणसकाळ वृत्तसेवा
कवठेमहांकाळ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू झाली आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्यात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. निवडणुकीसाठी मिळणारा प्रचाराचा कालावधी कमी असल्याने सर्वच उमेदवार व पक्षांनी प्रचाराची घडी वेगाने बसवली आहे.

