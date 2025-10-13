पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: 'कवठेमहांकाळमध्ये उपनिरीक्षक दादासाहेब खोत यांचा मृत्यू'; बेशुद्धावस्थेत आले आढळून, मंदिराजवळ नेमकं काय घडलं?

“Kavthe Mahankal Sub-Inspector Dadasaheb Khot Passes Away: दादासाहेब खोत हे सांगली जिल्हा पोलिस दलात श्रेणी पोलिस उपनिरीक्षक या पदावर कार्यरत होते. ते कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्यात चार वर्षांपासून नेमणुकीस होते. काल रात्री ते कवठेमहांकाळ येथील एका मंदिराजवळ बेशुद्धावस्थेत मिळून आले.
Sub-Inspector Dadasaheb Khot found dead near Kavthe Mahankal temple; investigation underway.

मिरज: सिद्धेवाडी (ता. मिरज) येथील श्रेणी पोलिस उपनिरीक्षक दादासाहेब महादेव खोत (वय ५५) हे कवठेमहांकाळमधील युवावाणी चौका परिसरातील मंदिराजवळ शनिवारी (ता. ११) रात्री बेशुद्धावस्थेत आढळून आले. नागरिकांनी तत्काळ त्यांना जवळच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले.

