पश्चिम महाराष्ट्र

Keshavrao Bhosale Natyagruh: संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीचं छताचं काम २० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश

finish roof work: शुक्रवारी खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांच्या उपस्थितीत होणार नाट्यगृहाच्या कामाचा सविस्तर आढावा; कलाकारांच्या अपेक्षा उंचावल्या.
Keshavrao Bhosale Natyagruh finish roof work

Keshavrao Bhosale Natyagruh finish roof work

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीच्या कामात दिरंगाई होत असल्यामुळे संतप्त भावना व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. रंगकर्मींनी सोशल मीडियाबरोबरच काल नाट्यगृहातील रंगमंचावर कलाविष्कार सादर करून महापालिकेचा निषेध नोंदवला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Development
Theater
Theaters
folk artist
legacy
Cultural heritage
chatrapati shahu maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com