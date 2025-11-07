Keshavrao Bhosale Natyagruh: संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीचं छताचं काम २० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश

कोल्हापूर: संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीच्या कामात दिरंगाई होत असल्यामुळे संतप्त भावना व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. रंगकर्मींनी सोशल मीडियाबरोबरच काल नाट्यगृहातील रंगमंचावर कलाविष्कार सादर करून महापालिकेचा निषेध नोंदवला..या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या वतीने नियोजित संबंधित घटकांची बैठक आज झाली. २० नोव्हेंबरपर्यंत नाट्यगृहाच्या छताचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना पहिल्या टप्प्यातील ठेकेदार श्रीनिवास सुलगे यांना महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिल्या..Keshavrao Bhosale Natyagruh: 'पूर्वजांचा वारसा हरवला..' शाहू महाराज झाले भावुक, नाट्यगृहासाठी कॉंग्रेस खासदार-आमदारांकडून पाच कोटी.बैठकीनंतर प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, शहर अभियंता रमेश मस्कर, सहायक अभियंता सुरेश पाटील, कनिष्ठ अभियंता अनुराधा वांढरे, व्यवस्थापक समीर म्हाब्री, सल्लागार प्रतिनिधी ठेकेदार श्रीनिवास सुलगे, व्ही. के. पाटील, महेश पांचाळ, रंगकर्मी सुनील घोरपडे आदींसमवेत पाहणी केली. .उर्वरित कामांचे आराखडे तत्काळ मंजूर करून काम जलद गतीने आणि गुणवत्तेत कुठलीही तडजोड न करता करण्याच्या सूचना यावेळी संबंधित ठेकेदारांना देण्यात आल्या. दुसऱ्या टप्प्याचे काम १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश ठेकेदार व्ही. के. पाटील यांना दिले. पुढील टप्प्यातील कामे तत्काळ सुरू करून मार्चपर्यंत संपविण्याच्या सूचना गोदरेज कंपनीच्या प्रतिनिधींना दिल्या..Keshavrao Bhosale Theatre: कोल्हापुरातील भोसले नाट्यगृहाला आग लावली की लागली? जरांगेंनी उपस्थित केली शंका.खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांची आज बैठकनाट्यगृहाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ७) खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. रंगकर्मींनी सकाळी दहा वाजता नाट्यगृहात उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.