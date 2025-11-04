पश्चिम महाराष्ट्र

Bangladesh immigration: कोल्हापूर जिल्ह्यात बांगलादेशींची चौकशी सुरू! राज्य सरकारच्या आदेशानंतर प्रशासन सज्ज. संशयास्पद अर्ज अद्याप नाहीत!

Bangladeshi Immigrant Verification: अर्जदार स्वतःच्या घरात राहतो की भाड्याने, याची खात्री करण्यासाठी पुरवठा निरीक्षकांकडून प्रत्यक्ष गृहचौकशी केली जात आहे. भाडेकरूंसाठी घरमालकाचे शपथपत्र आणि स्थलपुरावे आवश्यक आहेत.
Bangladeshi Immigrant Verification

Bangladeshi Immigrant Verification

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: देशासह राज्यात बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांचे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांनी मिळविलेल्या शासकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे योजनांच्या लाभासाठी ते विविध शासकीय कार्यालयांत अर्ज करत आहेत. त्यामुळे सरकारी योजनांचा खर्च अनावश्‍यक वाढत आहे.

