Bangladesh immigration: कोल्हापूर जिल्ह्यात बांगलादेशींची चौकशी सुरू! राज्य सरकारच्या आदेशानंतर प्रशासन सज्ज. संशयास्पद अर्ज अद्याप नाहीत!

कोल्हापूर: देशासह राज्यात बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांचे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांनी मिळविलेल्या शासकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे योजनांच्या लाभासाठी ते विविध शासकीय कार्यालयांत अर्ज करत आहेत. त्यामुळे सरकारी योजनांचा खर्च अनावश्यक वाढत आहे. .या घुसखोरांकडून राज्याच्या सुरक्षिततेलाही धोका आहे. त्यामुळे त्यांची पडताळणी करावी, असे निर्देश राज्य सरकारकडून आठ दिवसांपूर्वी सर्व जिल्हा पुरवठा विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली असून, शहरासह जिल्ह्यात अद्याप एकही संशयास्पद अर्ज मिळालेला नाही. शिधापत्रिकांसाठी आलेल्या अर्जांची काटेकोरपणे तपासणी सुरू आहे..बांगलादेशी घुसखोरांकडून वास्तव्याबाबतचे पुरावे तयार करण्यासाठी, तसेच राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे घेतली जातात. त्या आधारे ते योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये अर्ज करतात. यामुळे कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर होऊ नये, जून महिन्यात दहशतवादविरोधी पथकाच्या बैठकीतील चर्चेतील बाबी विचारात घेऊन सरकारने या विरोधात कडक पावले उचलली आहेत. .यामध्ये रेशनकार्ड हा महत्त्वपूर्ण पुरावा असल्याने रेशनकार्ड काढण्यासाठी बांगलादेशी घुसखोरांची धडपड सुरू असते. हे आतापर्यंत निदर्शनास आले आहे. यासाठी शिधापत्रिकांसाठी आलेल्या अर्जांची कसून तपासणी करावी, असे निर्देश सरकारकडून परिपत्रकाद्वारे जिल्हा पुरवठा विभागाला दिले आहेत. .त्यानुसार शिधापत्रिकेच्या मागणीसाठी आलेले अर्ज डोळ्यात तेल घालून तपासले जात आहेत. अर्ज संशयास्पद नसल्याची पूर्णत: खात्री झाल्यावरच शिधापत्रिका संबंधितांना दिल्या जात आहेत. ज्यांची स्वत:ची घरे आहेत, त्यांच्याकडून विज बिले अर्जासोबत घेतली जात आहेत, तर जे भाडेकरू आहेत, त्यांची पुरवठा निरिक्षकांमार्फत जागेवर जाऊन गृहचौकशी केली जाते. भाडेकरूंच्या घरमालकाचे स्वंयघोषणापत्र घेऊन खात्री झाल्यावरच शिधापत्रिका दिल्या जात आहेत. आतापर्यंत शहरासह जिल्ह्यातील संशयास्पद व्यक्ती आढळलेली नसल्याचे चित्र आहे..सरकारच्या प्रशासनाला सूचनाबांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विषयावर अंतर्गत विचारमंथन सत्रांचे आयोजन कराआवश्यकतेनुसार उपाययोजना करून त्याचा अहवाल दहशतवाद विरोधी पथकाला पाठवाबेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित आढल्यास त्याची ब्लॅकलिस्ट करायाबाबतच्या कार्यवाहीचा तीन महिन्यांचा प्रगती अहवाल शासनाला सादर करा. स्थानिक शिफारस आली तरी अर्ज काटेकोरपणे तपासा.स्थानिक प्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरित करण्यात येत असल्यास, संबंधित अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची किंवा राहण्याच्या ठिकाणाची कडक पडताळणी करावी. त्यानंतरच शिधापत्रिका द्यावी, अशा सूचना पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत..बांगलादेशी घुसखोरांच्या राज्यातील स्थलांतरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शिधापत्रिकांसाठी आलेल्या अर्जांची काटेकोरपणे तपासणी केली जात आहे. पूर्ण खात्री झाल्यानंतरच शिधापत्रिका दिल्या जात आहेत. भाडेकरूंचे अर्ज असल्यास पुरवठा निरीक्षकांकडून गृहचौकशी करून खात्री केली जात आहे. शहरासह जिल्ह्यात आतापर्यंत आलेल्या अर्जांमध्ये यासंबंधीची संशयास्पद व्यक्ती आढळलेली नाही.- मोहिनी चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.