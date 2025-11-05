पश्चिम महाराष्ट्र

Kolhapur News: कोल्हापूर-इचलकरंजीत बालभिकाऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी प्रशासन सज्ज.बालकांच्या हक्कांसाठी ‘बालभिकारी शोध पथक’ मैदानात!

child-begging rescue: जानेवारी २०२६ पासून कोल्हापूरमध्ये बालभिकारी शोध पथक; बालकांना भिक्षेमुक्त कोल्हापूर आणि इचलकरंजी शहरांत बालभिकारी शोधण्यासाठी जानेवारीपासून स्वतंत्र पथकाची स्थापना होणार.
कोल्हापूर:
कोल्हापूर: कोल्हापूर व इचलकरंजी शहरांत बालकांच्या मदतीने भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्ती रोखण्यासाठी स्वतंत्र बालभिकारी शोध पथकाची स्थापना होणार आहे. जानेवारी २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी होणार असून, शहरातून एखादी तक्रार आल्यास हे पथक तत्काळ त्या ठिकाणी पोहोचून बालकांची भिक्षा मागण्यापासून मुक्तता केली जाणार आहे.

