Kolhapur News: कोल्हापूर-इचलकरंजीत बालभिकाऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी प्रशासन सज्ज.बालकांच्या हक्कांसाठी ‘बालभिकारी शोध पथक’ मैदानात!

कोल्हापूर: कोल्हापूर व इचलकरंजी शहरांत बालकांच्या मदतीने भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्ती रोखण्यासाठी स्वतंत्र बालभिकारी शोध पथकाची स्थापना होणार आहे. जानेवारी २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी होणार असून, शहरातून एखादी तक्रार आल्यास हे पथक तत्काळ त्या ठिकाणी पोहोचून बालकांची भिक्षा मागण्यापासून मुक्तता केली जाणार आहे..कोल्हापूर तसेच इचलकरंजी शहरांतील गर्दीच्या ठिकाणी अनेक महिला बाळाला पोटाला किंवा पाठीला बांधून भिक्षा मागताना आढळतात. नवरात्रोत्सव, गणेशोत्सव किंवा सुटीच्या काळात ही संख्या वाढते. कोल्हापूर भिकारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन वेळोवेळी पावले उचलत आहे. .त्याचाच एक भाग म्हणून सध्या पोलिस प्रशासन, बाल संरक्षण कार्यालय, चाईल्ड लाईन, महिला व बाल कल्याण विभाग व अवनि संस्थेतर्फे विविध ठिकाणी धाडी टाकल्या जातात. यात सिग्नलचे चौक, अंबाबाई मंदिर परिसर, रंकाळा स्टँड, सीबीएस स्टँड अशा गर्दीच्या ठिकाणी अचानक धाडी टाकल्या जातात. .यातून बालभिकारी सापडल्यास त्यांना बालकल्याण संकुलात नेण्यात येते. अनेकदा या बालकांच्या जन्म नोंदी, आधारकार्डची माहिती पालकांकडे उपलब्ध नसते. पुन्हा बालकांच्या मदतीने किंवा भीक मागणार नाही, अशी बंधपत्रे पालकांकडून लिहून घेतली जातात. ज्या पालकांची परिस्थिती मुलांना सांभाळण्याइतकी सक्षम नसते, त्यांना विनंती केली जाते..या मुलांना तुम्ही बालकल्याण संकुलात ठेऊ शकता, त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी बालकल्याण समिती घेईल, असा दिलासा दिला जातो. मात्र, यातील बहुंताश पालक आपल्या मुलांना सोबत घेऊन जातात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी प्रशासनाने बालभिकारी शोध पथकाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .त्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांचे प्रस्ताव मागवले असून, जानेवारीपासून या पथकाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल.कोल्हापूर तसेच इचलकरंजी शहरांत गर्दीच्या ठिकाणी बालकांच्या मदतीने भिक्षा मागत असल्याच्या तक्रारी येतात. त्या तक्रारींची दखल घेऊन आम्ही धाडी टाकतो. या मुलांना त्यांचे अधिकार मिळावेत, यासाठी आमचा कक्ष प्रयत्नशील असतो.- अभिमन्यू पुजारी, संरक्षण अधिकारी (बाह्य), जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष.तीन महिन्यांत सापडले ३३ बालभिकारीजिल्हा प्रशासनाने तीन महिने सलग शहरात विविध ठिकाणी धाडी टाकल्या. यात ३१ ऑगस्टला टाकलेल्या धाडीत पाऊस असल्याने एकही बालभिकारी आढळला नाही. त्यानंतर ६ सप्टेंबरला टाकलेल्या धाडीत चार मुले सापडली. तर २५ सप्टेंबरला ऐन नवरात्रोत्सवात तब्बल २९ मुले भिक्षा मागताना सापडली. यात २ ते १७ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींचा समावेश होता.