Gokul Election Result 2026 In Kolhapur : 'गोकुळ'च्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! अध्यक्ष निवडीत महायुती टाकणार मोठा डाव? 'समविचारी'ने 13 जागा जिंकूनही...

कोल्हापूर : गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत १३ जागांवर समविचारी आघाडी, तर १२ जागांवर महायुती विजयी झाली. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी पन्नास टक्के संचालक आणि अधिक एक संचालकांची उपस्थिती आवश्यक (Gokul milk union election result 13 seats) असते. हा कोरम पूर्ण होणार की नाही हे महायुतीवर अवलंबून असणार आहे. येथे महायुती मोठे मन दाखविणार की, पुन्हा समविचारीला विरोध करणार याकडे दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे..गोकुळच्या उपविधीमध्ये एकूण संचालकांच्या संख्येपैकी पन्नास टक्के संचालक आणि अधिक एक संचालक उपस्थित असल्यानंतरच अध्यक्ष निवडीची सभा होऊ शकते. सध्या समविचारी आघाडीकडे १३ जागा आहेत. अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी १४ जागांची आवश्यकता आहे. महायुतीचे संचालक हजरच राहिले नाहीत, तर ही निवडीची सभा कोरमअभावी होऊ शकणार नाही. यानंतर पुन्हा कायदेशीर गुंता वाढणार आहे..सध्या चुरशीने समविचारी आघाडीने बहुमत घेतले आहे. मात्र, समविचारी आघाडीचे होणारे अध्यक्ष हे संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे चिरंजीव आहेत. यापूर्वी त्यांची अध्यक्ष होण्याची संधी हुकली होती. आता पुन्हा एकदा ते अध्यक्ष होण्याची शक्यता असताना महायुतीकडून पेच निर्माण केला जाऊ शकतो. विजयी संचालक मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत अध्यक्ष निवड होणार आहे..Gokul Election Results Mahayuti Meeting : 29 ऑक्टोबरला 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाची निवड! त्याआधी 28 ऑक्टोबरला महायुतीची होणार महत्त्वाची बैठक; काय येणार समोर?.महायुतीतील विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, नविद मुश्रीफ या तीन माजी अध्यक्षांसह शौमिका महाडिक यांचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे महायुतीचे विजयी उमेदवार समविचारी आघाडीला विरोध करणार की, अध्यक्ष निवडीला उपस्थित राहून सहकार्य करणार हे आता २८ ऑक्टोबरला ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.