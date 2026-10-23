पश्चिम महाराष्ट्र

Gokul Election Result 2026 In Kolhapur : 'गोकुळ'च्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! अध्यक्ष निवडीत महायुती टाकणार मोठा डाव? 'समविचारी'ने 13 जागा जिंकूनही...

Gokul Election Result Samvichari Aghadi Wins 13 Seats Mahayuti Gets 12 : कोल्हापूरच्या गोकुळ निवडणुकीत समविचारी आघाडीने १३, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या. अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक १४ संचालकांच्या कोरममुळे महायुतीची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
Gokul election result 2026 in Kolhapur

Gokul election result 2026 in Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत १३ जागांवर समविचारी आघाडी, तर १२ जागांवर महायुती विजयी झाली. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी पन्नास टक्के संचालक आणि अधिक एक संचालकांची उपस्थिती आवश्‍यक (Gokul milk union election result 13 seats) असते. हा कोरम पूर्ण होणार की नाही हे महायुतीवर अवलंबून असणार आहे. येथे महायुती मोठे मन दाखविणार की, पुन्हा समविचारीला विरोध करणार याकडे दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Gokul Election
Mahavikas Aghadi
Mahayuti
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics

Related Stories

Gokul Election Result
Satej Patil's Promise May Decide Gokul's First Chairmanship
Gokul Election 2026 Mahayuti seat sharing formula
Gokul election 2026 Mahayuti formula in Kolhapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com