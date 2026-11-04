Highway Traffic Jam;आप्पाचीवाडी क्रॉस ते सौंदलगा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; कोल्हापूर महामार्ग बंद

राजकुमार बन्ने सौंदलगा : आप्पाचीवाडी क्रॉसपासून सौंदलगा परिसरापर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, कोल्हापूरच्या दिशेने जाणारा महामार्ग पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर राज्यांतून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महामार्गावर वाहने अडकून पडल्याने वाहनचालक आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या प्रवाशांच्या जेवणाची, पिण्याच्या पाण्याची तसेच राहण्याची मोठी गैरसोय होत आहे..कोल्हापूरच्या दिशेने जाणारा महामार्ग बंद असला तरी निपाणीच्या दिशेने येणारा महामार्ग सुरू आहे. तसेच सौंदलगा, कुर्ली, आप्पाचीवाडी, हादनाळ, कोगनोळी, मत्तीवडे, हंचिनाळ, आडी आणि बेनाडी या गावांकडे जाणारे स्थानिक मार्ग वाहतुकीसाठी खुले आहेत. मात्र, कोल्हापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्याने वाहनांच्या रांगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे..महामार्गावर अनेक तास वाहने थांबून राहिल्याने वाहनचालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. विशेषतः लांब पल्ल्याचा प्रवास करणारे ट्रकचालक, मालवाहतूकदार, खासगी वाहनचालक आणि कुटुंबासह प्रवास करणारे नागरिक यांची अवस्था बिकट झाली आहे. अनेक वाहनचालकांना वेळेवर जेवण मिळत नसून, रात्रीच्या मुक्कामासाठीही योग्य व्यवस्था नसल्याने त्यांची मोठी तारांबळ उडत आहे..वाहनचालक हा केवळ वाहन चालविणारा व्यक्ती नसून तोदेखील एक माणूस आहे. त्यालाही भूक लागते, तहान लागते, विश्रांतीची गरज असते. मात्र, महामार्गावर वाहने अडकून पडल्यामुळे या मूलभूत गरजांची पूर्तता करणेही कठीण झाले आहे. विशेषतः बाहेरच्या राज्यांतून आलेल्या वाहनचालकांना परिसराची माहिती नसल्याने जेवण आणि निवाऱ्यासाठी अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे..आम्ही वाहनचालक असलो तरी माणूस आहोत!'महामार्गावरील वाहतूक बंद राहणार असल्यास संबंधित प्रशासनाने पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात. तसेच वाहनांच्या रांगेत अडकलेल्या चालकांसाठी पिण्याचे पाणी, भोजन आणि आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा वाहनचालकांकडून व्यक्त होत आहे.वाहतूक कधी सुरळीत होणार, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळावी आणि अडकलेल्या वाहनचालकांच्या अडचणींकडे संबंधित प्रशासनाने माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.