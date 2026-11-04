पश्चिम महाराष्ट्र

Highway Traffic Jam;आप्पाचीवाडी क्रॉस ते सौंदलगा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; कोल्हापूर महामार्ग बंद

Kolhapur Highway Traffic Jam : आप्पाचीवाडी क्रॉस ते सौंदलगा परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, कोल्हापूरच्या दिशेने जाणारा महामार्ग पूर्णतः बंद आहे. अनेक तास वाहने अडकल्याने वाहनचालक आणि प्रवाशांना भोजन, पाणी व निवासाच्या सुविधांसाठी त्रास सहन करावा लागत आहे.
Vehicles line up along the highway from Appachiwadi Cross to Saundalga amid the road closure towards Kolhapur.

Vehicles line up along the highway from Appachiwadi Cross to Saundalga amid the road closure towards Kolhapur.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजकुमार बन्ने

सौंदलगा : आप्पाचीवाडी क्रॉसपासून सौंदलगा परिसरापर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, कोल्हापूरच्या दिशेने जाणारा महामार्ग पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर राज्यांतून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महामार्गावर वाहने अडकून पडल्याने वाहनचालक आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या प्रवाशांच्या जेवणाची, पिण्याच्या पाण्याची तसेच राहण्याची मोठी गैरसोय होत आहे.

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