KMT Bus: कोल्हापुरात बस कमी, त्रास जास्त! प्रवाशांना उभं राहून करावा लागतो धोकादायक प्रवास

कोल्हापूर: आसन क्षमता ३४, त्याशिवाय उभे राहून प्रवास करायचा म्हटले तर तशी जागाही कमी, पण एक बस गेल्यानंतर दुसरी येण्यास किमान २० मिनिटांपर्यंतचा अवधी लागतो. त्यामुळे पुढील सारे नियोजन विस्कटून जात असल्याने समोर असलेल्या बसमधून कसाबसा प्रवास करायचा, या प्रवाशांच्या मानसिकतेमुळे आसन क्षमतेपेक्षा दुप्पट प्रवाशांना घेऊन सध्या अनेक मार्गांवरील केएमटी बस धावत आहेत. .हा धोकादायक प्रकार आहे. सध्या बसची संख्याच कमी असल्याने प्रशासनही हतबल आहे. यामुळे खासगी वाहनांचा धंदा मात्र तेजीत आहे. पूर्वीच्या बस इंजिनच्या क्षमतेने, आकारानेही मोठ्या असल्याने आसन क्षमताही मोठी होती..MSRTC App : 'लाइव्ह लोकेशन'पासून एसटी भरकटलेलीच, आरक्षित तिकिटांनाच सुविधेचा लाभ; उर्वरित प्रवासी बेदखल.तसेच त्यात उभे राहून जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही जास्त असायची, पण केएमटीच्या ताफ्यातील बस या कमी क्षमतेच्या आणि छोट्या आहेत. विविध कारणांनी त्यांची संख्या कमी होत आता ६४ बस धावत आहेत. त्यांचेही आयुर्मान संपत आले आहे. त्यामुळे कधी कुठे बंद पडेल, याचा नेम नाही. अशा नाजूक स्थितीत असलेल्या केएमटीच्या ताफ्यातील बसमध्ये प्रवाशांची संख्या मात्र जास्तच आहे..सध्या २४ मार्गांवर बस धावतात. काही प्रचंड वर्दळीच्या मार्गावरील बसची २० मिनिटांच्या अंतराने फेरी ठेवली आहे, तर शहराबाहेरील, कमी वर्दळीच्या मार्गावर तासाच्या अंतराने एक फेरी आहे. या वेळापत्रकामुळे जी बस येईल, त्यामधून जायचेच असा प्रकार प्रवाशांनी चालवला आहे. .Mokhada ST Bus : ऐण सणात भंगारात निघालेल्या बस प्रवाशांच्या सेवेला, जव्हार आगाराचा गलथान कारभार, प्रवासी त्रस्त.यामुळे एका बसमधून क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करताना दिसतात. एखादी बस चुकली तर पुढील बस यायची वाट पाहायची म्हटले तर शाळेची, कार्यालयाची वेळ निघून जाते. त्यासाठी 'वडाप'चा आधार घेतला जातो. शेअर ए रिक्षांमधून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्याही जास्त आहे. यामुळे अनेक मार्गांवर बसबरोबरच रिक्षांचीही संख्या दिसून येत आहे.