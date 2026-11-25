मिरज : महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने कोल्हापूर ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) दरम्यान दोन अनारक्षित विशेष रेल्वे गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गाड्यांना मिरज, सांगलीसह मार्गावरील १५ प्रमुख स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईला जाणाऱ्या आणि परतणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.\rरेल्वे क्रमांक ०१४०२ कोल्हापूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ही विशेष गाडी ५ डिसेंबरला सायंकाळी ४ वाजून ४० मिनिटांनी कोल्हापूर येथून सुटेल. दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४ वाजून ५ मिनिटांनी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी रेल्वे क्रमांक ०१४०१ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-कोल्हापूर ही गाडी ६ डिसेंबरला रात्री १० वाजून ३० मिनिटांनी मुंबईहून सुटेल..दुसऱ्या दिवशी सकाळी १० वाजता कोल्हापूर येथे पोहोचेल. या दोन्ही गाड्यांना दादर, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, चिंचवड, पुणे, जेजुरी, लोणंद, सातारा, कऱ्हाड, किर्लोस्करवाडी, सांगली, मिरज, जयसिंगपूर आणि हातकणंगले येथे थांबे देण्यात आले आहेत. या विशेष गाड्यांना एकूण १८ डबे असतील. यामध्ये १६ द्वितीय शयनयान, सामान्य द्वितीय श्रेणी व चेअर कारचे डबे तसेच दोन द्वितीय आसनांसह ‘गार्ड ब्रेक व्हॅन’चा समावेश आहे..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.गाड्यांमधील अनारक्षित डब्यांची तिकिटे सामान्य दराने यूटीएस प्रणालीद्वारे उपलब्ध होतील. तसेच प्रवाशांना रेलवन ॲपचाही वापर करता येणार आहे. या विशेष गाड्यांमुळे महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईला जाणाऱ्या कोल्हापूर, सांगली आणि परिसरातील आंबेडकरी अनुयायी व प्रवाशांना सोयीचे होणार आहे. प्रवाहांनी या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.