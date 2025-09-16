सांगली: मजुरी करून ‘त्या’ कुटुंबाचा गाडा ओढत होत्या. आज कामानिमित्त त्या कोल्हापूरला गेल्या. तेथून सायंकाळी पुन्हा आपल्या घरी एसटीने परतत होत्या. आकाशवाणीजवळ त्या एसटीतून उतरल्या. रस्त्यावर पावसाचे पाणी असल्याने त्या बाजूने घराकडे निघाल्या होत्या. याचवेळी काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. ज्या एसटीने त्यांनी प्रवास केला, त्याच एसटीने त्यांना चिरडले. रात्री आठच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली. अपघातात शीतल प्रकाश आंब्रे (वय ४१) यांचा जागीच मृत्यू झाला. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.दरम्यान, कोल्हापूर रस्त्यावरील रखडलेल्या कामांबाबत सर्वपक्षीय समितीकडून वारंवार निवेदने, आमदारांचे पत्र देण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाने काहीच केले नाही. प्रशानाच्या अनास्थेचा हा बळी असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय कृती समितीचे सतीश साखळकर यांनी केला आहे..घटनास्थळावरून मिळाली माहिती अशी, की शीतल आंब्रे या कोल्हापूर रस्त्यावरील गंगाधर नगर येथे कुटुंबीयांसह राहतात. त्या सांगलीतील एका साडी दुकानात कामास होत्या. आज काही कामानिमित्त त्या कोल्हापूर येथे गेल्या होत्या. सायंकाळी कोल्हापूर येथील एसटी मधून (एमएच १४, एल एक्स ७६२९) त्या सांगलीत परतत होत्या. आकाशवाणी केंद्राजवळील बस थांब्याजवळ त्या उतरणार होत्या. दुपारी झालेल्या पावसामुळे शहरात सर्वत्र पाण्याची तळी झाली होती. आकाशवाणी केंद्राजवळही पाणी साचले होते. म्हणूनच चालकाने एसटी थांब्याच्या अलीकडे थांबवली..त्यावेळी शीतल या एसटीतून खाली उतरल्या आणि पायी घराकडे निघाल्या होत्या. वाटेत पाणी असल्याने त्या रस्त्यावर आल्या. तेवढ्यात एसटी सुरू झाली. चालकाने शीतल यांना पाठीमागून जोराची धडक दिली. त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. येथील शासकीय रुग्णालयात मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला होता. दरम्यान, या रस्त्यावर याआधी सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.छोटे-मोठे अपघात नित्याचे झाले आहेत. इथल्या प्रलंबित कामासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीकडून जोरदार आवाज उठवण्यात आले. बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी पत्रव्यवहार केली होता. मात्र पालिका प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. म्हणून प्रशासनाच्या अनास्थेचा हा बळी आहे, असा आरोप श्री. साखळकर यांनी केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.