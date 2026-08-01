Sangli Kolhapur Flood Risk : कर्नाटकची मुजोरी अन् सांगली-कोल्हापूरला पुराचा धोका! आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यावरून 'इरिगेशन फेडरेशन'चा इशारा

सांगली : आलमट्टी धरणात करारापेक्षा अधिक पाणी अडविल्यामुळे सांगली, कोल्हापूरसह कृष्णा नदीकाठच्या भागावर महापुराचे संकट पुन्हा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत (Sangli flood risk due to Almatti Dam) आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून कर्नाटक सरकारवर पाणीसाठा नियंत्रित करण्यासाठी दबाव आणावा आणि धरणाची उंची वाढविण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष आमदार अरुण लाड यांनी आज केली..इरिगेशन फेडरेशन, सर्वपक्षीय पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. आमदार लाड म्हणाले, ‘‘आलमट्टी धरणाची उंची ५२४.२५ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना अंतिम निकालापूर्वी उंची वाढविण्याचा अधिकार कर्नाटक सरकारला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राने कायदेशीर लढा अधिक प्रभावीपणे लढावा.’’.India Monsoon Forecast : विदर्भ-मराठवाड्यासाठी दिलासादायक बातमी! बंगालच्या उपसागरातील घडामोडींमुळे जुलै तर तरला, पण पुढील 2 महिने कसा राहील मॉन्सून? पाहा काय सांगतो IMD रिपोर्ट.सध्या कोयना धरणाच्या पाणलोटात मुसळधार पाऊस सुरू असून पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. अशा स्थितीत ‘आलमट्टी’त जादा पाणी अडविल्यास सांगली, कोल्हापूर व कृष्णा खोऱ्यात गंभीर पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केंद्रीय जलआयोगाच्या २०१९ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार धरणाचे संचलन करावे, पावसाळ्यात आवश्यकतेनुसार दरवाजे उघडे ठेवावेत आणि अंतिम न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत पाणीपातळी ५१७ मीटरच्या पुढे नेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली..PM-Kisan Scheme Extension : शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! 'पीएम किसान' योजनेला 2031 पर्यंत मुदतवाढ; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा 3.15 लाख कोटींचा मोठा निर्णय.२००५, २०१९ व २०२१ मधील महापुराची आठवण करून देत भविष्यात अशी आपत्ती टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी पाटबंधारे विभागाची बैठक घेऊन हा विषय राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. पाटबंधारे विभागाने आलमट्टी प्रशासनाशी समन्वय सुरू असून लवकरच राज्यस्तरीय बैठकीत याबाबत निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले. बैठकीस आर. जी. तांबे, जयप्रकाश साळुंखे, शीतल बिरनाळे, जे. पी. लाड, विश्वास पवार, संदीप राजोबा, सर्जेराव पाटील, अशोक पवार, पोपट फडतरे, उमेश जोशी, सुभाष वडेर, दिनकर लाड आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.