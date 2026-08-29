Kolhapur Police: ००७ बिष्णोई टोळी प्रमुखासह दोघे जेरबंद न्यायालय परिसरात वकिलांच्या वेशात थराराक पाठलाग

कोल्हापूर: राजस्थानमधील ‘००७ बिष्णोई टोळी’चा प्रमुख श्यामलाल गोवर्धनराम पुनिया (२९, रा. जमसागर, ता. औऊ, जि. फलोदी, राजस्थान) आणि त्याचा साथीदार श्रीराम मांजू ऊर्फ पाचाराम बिष्णोई (वय २९, रा. भाटेलाई, ता. बालेसर, जि. जोधपूर, राजस्थान) या गुंडांना आज येथील न्यायालय आवारात थरारक पाठलागानंतर जेरबंद करण्यात आले. स्थानिक गुन्हा अन्वेषणच्या पथकाने वकील, पक्षकार असे वेशांतर करत ही कामगिरी पार पडली. .हा सारा थरार येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात दुपारी बाराच्या सुमारास घडला. पुण्यातील व्यावसायिकाच्या कार्यालयावर गोळीबारानंतर पसार झालेले ‘००७ बिष्णोई टोळी’चे दोन गुंड जिल्हा व सत्र न्यायालयात आले होते. गोळीबाराची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन स्थानिक गुन्हे शाखेने सापळा रचला. कोणी पक्षकार बनला...तर कोणी वकिलाचा वेश परिधान केला. यातूनही पोलिस आल्याची कुणकुण लागल्याने मोटारीतून पळून जाणाऱ्या या दोघांना पाठलाग करून पकडण्यात आले..CNG Price Hike: सीएनजी वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी! पुन्हा दरवाढ; आता एका किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये.पुण्यातील मंतरवाडी (फुरसुंगी परिसर) येथील स्टील व्यावसायिकाच्या कार्यालयावर १८ जून २०२६ च्या रात्री गोळीबारचा प्रकार झाला होता. यातील संशयित श्रीराम मांजू ऊर्फ पाचाराम बिष्णोई पसार झाला होता. राजस्थानमधील काही गुन्ह्यांतील संशयित श्यामलाल पुनिया पसार असल्याने तेथील पोलिसही त्याच्या मागावर होते. दोन्ही गुन्हेगार कोल्हापुरात येणार असल्याची माहिती मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील खंडणीविरोधी पथकालाही याची माहिती कळविली. पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पाटील, श्रीनिवास कामुनी कोल्हापुरात दाखल झाले..न्यायालय आवारात थरार...‘००७ बिष्णोई टोळी’चा प्रमुख श्यामलाल पुनिया ऊर्फ बिष्णोईविरोधात राजस्थानसह देशभरात गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वी त्याने पोलिसांवरच गोळीबार केल्याचा प्रकार घडल्याने आजही पोलिसांनी सर्व खबरदारी घेतली होती. दोघांकडे शस्त्रे असल्याची शक्यता गृहीत धरून पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, उपनिरीक्षक शाम बुचडे, सुभाष सरवडेकर, सचिन जाधव, अमित सर्जे, निवृत्ती माळी यांच्या पथकाने सापळा रचला होता. मांजू व पुनिया पार्किंगमधून बाहेर पडताच त्यांची नजर पोलिसांकडे गेली. पोलिसांना पाहून दोघेही पांढऱ्या मोटारीतून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होते. पोलिसांनी गेटवरील सहकाऱ्यांना इशारा देत दोन्ही गेट बंद केल्याने मोटार पुन्हा पार्किंग आवारात वळविली. यावेळी पथकाने दोघांवर झडप टाकून पकडले..From Cow Dung to Clean Fuel: एलपीजीच्या वाढत्या खर्चाला गावकऱ्यांचा देसी जुगाड; ११० महिलांच्या घरात बायोगॅस, शेणापासून गॅस अन् खत.न्यायालयीन कामकाजाचे निमित्त....राजस्थानच्या ‘००७ बिष्णोई टोळी’चे सदस्य २०२० मध्ये कर्नाटकात गुन्हा करून पुण्याकडे निघाल्याची माहिती कोल्हापूर पोलिसांना मिळाली होती. तत्कालीन निरीक्षक तानाजी सावंत यांच्यासह पथकाने किणी टोल नाका येथे त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांवर टोळीकडून गोळीबाराचा प्रकार घडला होता. यामध्ये तिघांना अटक करण्यात आली होती. हा खटला जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुरू असल्याने दोघे संशयित कामकाजाच्या निमित्ताने कोल्हापुरात आले असता ही कारवाई करण्यात आली..पुणे, राजस्थान पोलिस घेणार ताबा...बिष्णोई टोळीचा प्रमुख श्यामलाल पुनियाविरोधात खून, दरोडा, खुनाचा प्रयत्न, शस्र बाळगल्याचे १७ हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. मांजूविरोधात खुनासह दरोडा, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, जबरी चोरी, घरफोडी, गर्दी मारामारी असे २६ हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मांजूविरोधात रावेत पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल असल्याने त्याला पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाच्या पथकाच्या ताब्यात देण्यात आले, तर श्यामलाल पुनिया याचा ताबा राजस्थान पोलिस घेणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.