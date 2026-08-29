कोल्हापूर

Kolhapur Police: ००७ बिष्णोई टोळी प्रमुखासह दोघे जेरबंद न्यायालय परिसरात वकिलांच्या वेशात थराराक पाठलाग

007 Bishnoi Gang Chief Arrested in Kolhapur: राजस्थानच्या 007 बिष्णोई टोळीचा प्रमुख श्यामलाल पुनिया आणि साथीदार श्रीराम मांजू यांना कोल्हापूर न्यायालय परिसरातून पोलिसांनी थरारक पाठलागानंतर जेरबंद केले.
Kolhapur Police

Kolhapur Police

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: राजस्थानमधील ‘००७ बिष्णोई टोळी’चा प्रमुख श्यामलाल गोवर्धनराम पुनिया (२९, रा. जमसागर, ता. औऊ, जि. फलोदी, राजस्थान) आणि त्याचा साथीदार श्रीराम मांजू ऊर्फ पाचाराम बिष्णोई (वय २९, रा. भाटेलाई, ता. बालेसर, जि. जोधपूर, राजस्थान) या गुंडांना आज येथील न्यायालय आवारात थरारक पाठलागानंतर जेरबंद करण्यात आले. स्थानिक गुन्हा अन्वेषणच्या पथकाने वकील, पक्षकार असे वेशांतर करत ही कामगिरी पार पडली.

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