Kagal MIDC Accident : दुबईहून सुट्टीला आलेल्या १३ वर्षीय मुलाचा अपघातात मृत्यू, कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना

Kagal MIDC tragic accident : दुबईहून सुट्टीसाठी आजोळी जात असताना काळाने १३ वर्षीय चिमुरड्यावर घाला घातला. कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील मेटाकास्ट कंपनीच्या चौकात दुचाकी आणि आयशरच्या भीषण अपघातात अथर्व प्रकाश कानडे (वय १३, रा. बेळगुंदे, ता. गडहिंग्लज) याचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात त्याचे मामा आणि बहीण किरकोळ जखमी झाले आहेत..मिळालेली अधिक माहिती अशी की, मूळचे गडहिंग्लज तालुक्यातील बेळगुंदे येथील असलेले कानडे कुटुंब दुबई येथे स्थायिक आहे. अथर्व हा सध्या सुट्टीसाठी भारतात आला होता. मंगळवारी तो आपले मामा संदीप शेटे आणि बहीण कुंदन कानडे यांच्यासह दुचाकीवरून (क्रमांक MH 09 DH 6583) गडहिंग्लजहून मामाच्या गावी साजणी (ता. हातकणंगले) कडे जात होता..दुपारच्या सुमारास त्यांची दुचाकी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील मेटाकास्ट कंपनीच्या चौकात आली असता, समोरून येणाऱ्या आयशर ट्रकने (क्रमांक MH 09 CA 1206) त्यांना जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, अथर्व दुचाकीवरून खाली फेकला गेला आणि आयशरचे चाक त्याच्या डोक्यावरून गेल्याने त्याचा जागीच अंत झाला. सुदैवाने, त्याचे मामा संदीप शेटे आणि बहीण कुंदन हे बाजूला पडल्याने किरकोळ जखमी झाले..परिसरात हळहळदुबईत वास्तव्यास असलेला अथर्व मोठ्या उत्साहाने सुट्टी घालवण्यासाठी गावी आला होता. मात्र, मामाच्या गावी पोहोचण्यापूर्वीच वाटेत त्याचा असा दुर्दैवी अंत झाल्याने बेळगुंडे आणि साजणी परिसरात शोककळा पसरली आहे..पोलीस घटनास्थळी दाखलअपघाताची माहिती मिळताच गोकुळ शिरगाव पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात पाठवून दिला आहे. याप्रकरणी आयशर चालकावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.