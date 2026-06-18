कोल्हापूर

Kolhapur Wrestler Death : भिंतीवर खुरपे मारताना विजेच्या तारेला हात लागला अन्; १३ वर्षीय पैलवानाबाबत घडली हृदयद्रावक घटना

Electric Shock Incident : काम करत असताना विजेच्या प्रवाहाचा धक्का बसल्याने १३ वर्षीय पैलवानाचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेने कुटुंबासह गावकऱ्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे.
Kolhapur Wrestler Death pattankodoli

Kolhapur Wrestler Death pattankodoli

esakal

Sandeep Shirguppe
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Electric Shock Incident : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पट्टणकोडोली येथील सम्राट नगर परिसरात विजेच्या धक्क्याने १३ वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. पैलवान ओंकार मोहन कांबळे (वय १३) असे मृत मुलाचे नाव असून या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे.

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