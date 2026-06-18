Kolhapur Wrestler Death : भिंतीवर खुरपे मारताना विजेच्या तारेला हात लागला अन्; १३ वर्षीय पैलवानाबाबत घडली हृदयद्रावक घटना

Electric Shock Incident : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पट्टणकोडोली येथील सम्राट नगर परिसरात विजेच्या धक्क्याने १३ वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. पैलवान ओंकार मोहन कांबळे (वय १३) असे मृत मुलाचे नाव असून या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ओंकार हा घराजवळ खुरप्याने खेळत होता. यावेळी तो भिंतीवर खुरपे मारत असताना भिंतीलगत अगदी हाताला सहज पोहोचेल अशा उंचीवर असलेल्या विजेच्या तारेस खुरपे लागले. खुरप्याला लाकडी दांडा नसल्याने विद्युत प्रवाह थेट खुरप्यामधून ओंकारच्या शरीरात गेल्याने त्याला जोरदार धक्का बसला. धक्का बसताच तो जागीच कोसळला..घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईक व नागरिकांनी तातडीने त्याला कोल्हापूर येथील शासकीय छत्रपती प्रमिलाराजे (सीपीआर) रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र उपचार सुरू असतानाच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Pune Crime : 'त्या' जीम व्यावसायिकाला मारण्यासाठी २० लाख रुपयांची दिली होती सुपारी; आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ.ओंकारचे आई-वडील मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्याला दोन भाऊ असून कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत साधी आहे. लहान वयातच काळाने घाला घातल्याने कांबळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे सम्राट नगरसह संपूर्ण पट्टणकोडोली परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.