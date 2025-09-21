Krushna River : दसऱ्याचं कपडे धुण्यासाठी नदीला गेला अन् जीवावर बेतलं, २१ वर्षीय अजयचा १५ तासांहून अधिक तपास

सांगलीतील बहे पुलाजवळील कृष्णा नदीत आज दुपारी पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे २१ वर्षीय अजय संदीप जावळे वाहून गेला.इस्लामपूर पोलीस, बचाव पथक, महसूल विभाग व स्थानिक ग्रामस्थांनी यांत्रिक बोटीद्वारे शोधमोहीम राबवली, पण रात्रीपर्यंत तो सापडला नाही.आज (ता. २१) सकाळपासून पुन्हा शोधमोहीम राबवण्यात येणार आहे; घटनास्थळी पोलिस व अधिकारी सक्रिय आहेत..Search Operation Local Youth : सांगली येथील बहे पुलानजीक कृष्णा नदीपात्रात पाण्याचा अंदाज न आल्याने पाण्याच्या प्रवाहात तरुण वाहून गेला. अजय संदीप जावळे (वय २१, रा. इस्लामपूर) असे तरुणाचे नाव आहे. ही घटना आज दुपारी एकच्या सुमारास घडली. पोलिस व बचाव पथकाद्वारे शोधमोहीम राबविली. उशिरापर्यंत त्याचा तपास लागला नव्हता..अजय जावळे कुटुंबीयांसह कपडे धुण्यासाठी बहे पुलानजीक नदीवर आला होता. दुपारी एकच्या सुमारास पात्रात उतरल्यानंतर पात्राचा अंदाज न आल्याने व पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्याने वाहून गेला. घटनेची माहिती मिळताच इस्लामपूर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले व नदीपात्रात लगेच शोधमोहीम राबविली. पोलिस व स्थानिक ग्रामस्थांनी यांत्रिक बोटीद्वारे शोधकार्य सुरू केले. रात्री उशिरापर्यंत ही मोहीम सुरू होती. पोलिस, महसूल विभाग, कुपवाडचे आयुष्य हेल्पलाईन बचाव पथक, तसेच स्थानिक ग्रामस्थ शोधमोहिमेत सहभागी झाले होते..नायब तहसीलदार सीमा सोनावणे, मंडल अधिकारी उषा गवळे, ग्राम महसूल अधिकारी गणेश हुबाले, लहूदास चौधरी, तसेच सहायक पोलिस निरीक्षक किरण दिडवाघ, सहायक फौजदार बळीराम घुले, हवालदार संतोष शिंदे, प्रकाश सावंत, दीपक मोरे आदी घटनास्थळी कार्यरत होते. उद्या (ता. २१) सकाळपासून पुन्हा शोधमोहीम राबवण्यात येणार आहे..Kolhapur Crime : आठवर्षीय चिमुकलीचा दुर्गावतार, स्वत:च्या अपहरणाचा हाणून पाडला प्रयत्न; कोल्हापुरातील नांदणीमध्ये थरारक घटना.Q1: हा प्रकार कधी आणि कुठे घडला?A1: ही घटना आज दुपारी साडेएकच्या सुमारास सांगलीतील बहे पुलाजवळील कृष्णा नदीत घडली.Q2: कोण वाहून गेला आणि त्याचे वय काय आहे?A2: अजय संदीप जावळे (वय २१, रा. इस्लामपूर) नावाचा तरुण वाहून गेला.Q3: शोधमोहीम कोण राबवत आहे?A3: इस्लामपूर पोलीस, बचाव पथक, महसूल विभाग व स्थानिक ग्रामस्थ यांत्रिक बोटीद्वारे शोधकार्य करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.