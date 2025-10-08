कोल्हापूर

Heart Attack Case Kolhapur : हर्ट अटॅकला वय राहिलं नाही, २४ वर्षीय सोहम मित्रांसोबत फिरायला गेला अन् घरी परतलाच नाही

Age Limit for Heart Attacks : २४ वर्षीय सोहम मित्रांसोबत फिरायला गेला पण घरी परतलाच नाही. अचानक हृदयविकाराने मृत्यू झाला.
Heart Attack Case Kolhapur

कोल्हापुरातील सोहमचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला.

Sandeep Shirguppe
कडगावात दुहेरी शोककळा: एकाच गावातील दोन युवकांचा वेगवेगळ्या घटनांमध्ये मृत्यू झाल्याने कडगाव परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

२४ वर्षीय सोहमचा हृदयविकाराने मृत्यू: मित्रांसह फिरायला गेलेल्या सोहम पाटीलचा वाटेतच हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.

झाडावरून पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू: गिजवणे येथे आंब्याच्या झाडावरून पडल्याने युवराज पाटील या ४२ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला.

Sudden Heart Attack : कडगाव येथीलच दुसऱ्या एका युवकाला हृदयविकाराने गाठले. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. सोहम संजय पाटील (वय २४) असे त्याचे नाव आहे. शिक्षणानंतर तो वडील संजय पाटील यांच्या सोलर व्यवसायात मदत करत असे. तसेच वडिलांनी त्याला गडहिंग्लजमध्ये सोलरचे दुकानही काढून दिले होते.

