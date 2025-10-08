Heart Attack Case Kolhapur : हर्ट अटॅकला वय राहिलं नाही, २४ वर्षीय सोहम मित्रांसोबत फिरायला गेला अन् घरी परतलाच नाही

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights Summary)कडगावात दुहेरी शोककळा: एकाच गावातील दोन युवकांचा वेगवेगळ्या घटनांमध्ये मृत्यू झाल्याने कडगाव परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.२४ वर्षीय सोहमचा हृदयविकाराने मृत्यू: मित्रांसह फिरायला गेलेल्या सोहम पाटीलचा वाटेतच हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.झाडावरून पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू: गिजवणे येथे आंब्याच्या झाडावरून पडल्याने युवराज पाटील या ४२ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला..Sudden Heart Attack : कडगाव येथीलच दुसऱ्या एका युवकाला हृदयविकाराने गाठले. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. सोहम संजय पाटील (वय २४) असे त्याचे नाव आहे. शिक्षणानंतर तो वडील संजय पाटील यांच्या सोलर व्यवसायात मदत करत असे. तसेच वडिलांनी त्याला गडहिंग्लजमध्ये सोलरचे दुकानही काढून दिले होते..दरम्यान, मित्रांसमवेत तो आजऱ्याला गेला होता. अचानक उलटी झाल्याने त्याला मित्रांनी आजऱ्यातील खासगी दवाखान्यात दाखल केले. तेथील प्रथमोपचारानंतर त्याला गडहिंग्लजला दवाखान्यात आणताना वाटेतच हृदयविकाराच्या धक्क्याने त्याचा मृत्यू झाला..एकाच गावच्या युवराज व सोहम या दोघांचा मृत्यू झाल्याने कडगाव परिसरात शोककळा पसरली आहे. सोहमच्या मागे आई, वडील, भाऊ असा परिवार आहे..झाडावरून पडून शेतकऱ्याचा मृत्यूगिजवणे (ता. गडहिंग्लज) येथे मामाच्या घरामागील परसात असलेल्या आंब्याच्या झाडावरून पडून युवराज मधुकर पाटील (वय ४२, रा. कडगाव, ता. गडहिंग्लज) याचा मृत्यू झाला. शेळ्यांसाठी पाला काढताना आज सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली..याबाबतची अधिक माहिती अशी, युवराज हे शेती व्यवसायाबरोबर शेळीपालन व भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करीत होते. शेळ्यांसाठी पाला नेण्यासाठी ते अधूनमधून गिजवणे येथील मामा शिवाजी पाटील यांच्याकडे येत असत. आज सकाळी नऊच्या सुमारास ते गिजवणेत आले. परसातील आंब्याच्या झाडावर चढून ते पाला काढत होते. त्यावेळी हातातील फांदी तुटल्याने ते जमिनीवर कोसळले. त्यात त्यांना गंभीर दुखापत झाल्याने बेशुद्ध पडले. उपचारासाठी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी औषधोपचार सुरू करण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत शिवाजी पाटील यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. युवराज यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी, मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे..Kolhapur Accident News : कोल्हापूरमध्ये सातेरीच्या दरीत पाचशे फुट चारचाकी कोसळली, वाहनात पती पत्नी; बचावकार्य सुरू.नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र. 1: दोन्ही मृत्यूंचा परस्परांशी काही संबंध आहे का?उ. नाही, दोन्ही घटना वेगवेगळ्या आहेत. मात्र दोघेही कडगाव येथील रहिवासी असल्याने गावात दुहेरी शोककळा पसरली आहे.प्र. 2: सोहम पाटील यांचा मृत्यू कसा झाला?उ. आजऱ्यात मित्रांसह असताना अचानक तब्येत बिघडून उलटी झाली, आणि गडहिंग्लजला नेताना वाटेतच त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.प्र. 3: युवराज पाटील यांच्या अपघाताची परिस्थिती काय होती?उ. शेळ्यांसाठी पाला काढताना आंब्याच्या झाडावरून पडल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली आणि रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.