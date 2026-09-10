80s Retro AI Trend Maharashtra : रे-बॅन गॉगल, जीन्स, यामाहा अन् १९८०चा लूक; शौमिका महाडिक, मुरलीधर मोहोळांसह नेत्यांचे रेट्रो फोटो व्हायरल

Shoumika Mahadik retro look : जुन्या काळातील रंगीबेरंगी कपडे, वेगवेगळ्या केशरचना, गॉगल, हटके पोझ आणि जुन्या वाहनांसह इमारतींची पार्श्वभूमी... १९८०च्या दशकाची आठवण करून देणारा ‘रेट्रो लूक’ सध्या इन्स्टाग्रामसह सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. एआयच्या मदतीने सध्याच्या छायाचित्रांना ८०च्या दशकातील रूप देण्याचा ट्रेंड सर्वसामान्यांपासून सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेत्यांपर्यंत पोहोचला आहे..या ट्रेंडमध्ये एआयच्या माध्यमातून सध्याचा फोटो १९८०च्या दशकातील कपडे, हेअरस्टाइल, गॉगल, रंगछटा आणि त्या काळातील वातावरणाशी जुळणाऱ्या पार्श्वभूमीसह तयार केला जातो. त्यामुळे हे फोटो जुन्या अल्बममधील छायाचित्रांसारखे भासतात..विशेष म्हणजे अनेक राजकीय नेत्यांनीही या ट्रेंडला पसंती दिली आहे. भाजप नेत्या आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शौमिका महाडिक तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही आपले ‘रेट्रो लूक’मधील छायाचित्र इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, कोल्हापूर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, यांचेही ‘रेट्रो’ फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत..‘नॉस्टॅल्जिया फॅक्टर’ ठरतोय ट्रेंडचा केंद्रबिंदू‘रेट्रो ८०’च्या लोकप्रियतेमागे केवळ एआय तंत्रज्ञान नसून जुन्या आठवणींना उजाळा देणारा ‘नॉस्टॅल्जिया फॅक्टर’ही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. १९८०चे दशक अनुभवलेल्या पिढीसाठी हे फोटो जुन्या आठवणी पुन्हा जागवणारे ठरत आहेत. तरुणांसाठी एआयच्या माध्यमातून त्या काळाचा अनुभव घेण्याची ही नवी संधी ठरत आहे..ChatGPT's 80s Photo Trend: Instagram वर व्हायरल होतोय 'ChatGPT ’80s Photo Trend'; 'हा' सोपा प्रॉम्प्ट वापरून तयार करा तुमचा ८० च्या दशकातील रेट्रो लूक!.राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी गजबजलेल्या सोशल मीडियावर नेत्यांचे हे वेगळे ‘रेट्रो रूप’ लक्ष वेधून घेत आहे. त्यामुळे एआय तंत्रज्ञान आणि जुन्या आठवणींचा संगम असलेला हा ट्रेंड सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच लोकप्रिय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.