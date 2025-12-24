कोल्हापूर

Kolhapur 60 kg Silver Robbery : थरारक! आरामबसवर दरोडा, ६० किलो चांदी लुटली; कोल्हापुरातील घटना, बस थेट पोलिस ठाण्यात...

Silver Loot crime : कोल्हापुरातील टोलनाक्याजवळ आरामबसवर थरारक दरोडा टाकत ६० किलो चांदी लुटण्यात आली. या प्रकरणात पोलिसांनी अफगाणी बंधूंचा डाव उधळून लावला.
Kolhapur crime news silver loot case

Kolhapur crime news silver loot case

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Police : आरामबसमधील चालक, वाहकाला कोयत्याचा धाक दाखवून ६० किलो चांदी, एक तोळा सोने लुटल्याचा प्रकार सोमवारी रात्री राष्ट्रीय महामार्गावर घडला. बसमध्ये आधीपासूनच बसलेले तीन संशयित व दुचाकीवरून पाठलाग करत आलेल्या सात जणांनी हा दरोडा टाकला. स्थानिक गुन्हे शाखेने याचा तपास करत १२ तासांच्या आत गुन्हा उघडकीस आणला. याप्रकरणी पोलिसांनी सातही संशयितांना अटक केली. आरामबसचा वाहकच या कटात सहभागी असल्याचे चौकशीत उघड झाले.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com