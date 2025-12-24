Kolhapur 60 kg Silver Robbery : थरारक! आरामबसवर दरोडा, ६० किलो चांदी लुटली; कोल्हापुरातील घटना, बस थेट पोलिस ठाण्यात...

Kolhapur Police : आरामबसमधील चालक, वाहकाला कोयत्याचा धाक दाखवून ६० किलो चांदी, एक तोळा सोने लुटल्याचा प्रकार सोमवारी रात्री राष्ट्रीय महामार्गावर घडला. बसमध्ये आधीपासूनच बसलेले तीन संशयित व दुचाकीवरून पाठलाग करत आलेल्या सात जणांनी हा दरोडा टाकला. स्थानिक गुन्हे शाखेने याचा तपास करत १२ तासांच्या आत गुन्हा उघडकीस आणला. याप्रकरणी पोलिसांनी सातही संशयितांना अटक केली. आरामबसचा वाहकच या कटात सहभागी असल्याचे चौकशीत उघड झाले..आरामबसचा वाहक सैफू बशीर अफगाणी, त्याचा सख्खा भाऊ जैद बशीर अफगाणी (वय २१, रा. मदिना कॉलनी, उचगाव, कोल्हापूर) यासह अक्षय बाबासाहेब कदम (३१), अमन लियाकत सय्यद (२१, दोघे रा. दुसरा बस स्टॉप, विक्रमनगर, कोल्हापूर), सुजल प्रताप चौगले (२०), आदेश अरविंद कांबळे (१८), आदिनाथ संतोष विपते (२५ तिघे, रा. आकाशवाणीजवळ, सांगली) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत..याबाबत पेठवडगाव पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : फिर्यादी मच्छिंद्र नामदेव बोबडे (वय ४७, रा. भेंडे गल्ली, शिवाजी चौक, कोल्हापूर) ‘न्यू अंगडिया सर्व्हिस’मधून ६० किलो चांदी घेऊन मुंबईकडे पाठविण्याचे काम करतात. सोमवारी रात्री अकराच्या सुमारास एका ट्रॅव्हल्स कंपनीची ही आरामबस मुंबईकडे निघाली होती. तावडे हॉटेलजवळ सुजल, आदेश व आदिनाथ तिघे आरामबसमध्ये आले. वाठार जवळ बस पोहोचताच तिघे संशयित चालकाच्या केबिनमध्ये शिरले. कोयता काढून त्यांनी वाहक सैफू अफगाणी याला मारहाण सुरू केली. तसेच बोबडे यांच्या ताब्यातील चांदी, सोने ठेवलेली बॅग हिसकावली..तिघे दुचाकीवरून आलेवाठारजवळ आरामबसमध्ये लुट सुरू असताना दुचाकीवरून तिघे पाठोपाठ आले. त्यांनीही किणीजवळ आरामबसला गाठले. सहा जणांनी कोयते, तलवारींच्या दहशतीवर चांदी, सोने ताब्यात घेतले. अचानक झालेल्या प्रकाराने प्रवाशीही भयभीत झाले. बसमधील मुद्देमाल ताब्यात घेऊन दुचाकींवरून चोरटे काही वेळातच पसार झाले.बस थेट पोलिस ठाण्यात...चालकाने किणी टोलनाक्यापासून बस थेट पेठवडगाव पोलिस ठाण्याकडे वळवली. घडलेला प्रकार त्यांनी पोलिस निरीक्षक प्रमोद शिंदे यांच्या कानावर घातला. त्यांनी याची माहिती तातडीने पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांना दिली. यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण, सहाय्यक निरीक्षक डॉ. सागर वाघ पथकासह पेठवडगाव व घटनास्थळी पोहोचले..वाहकाचा बहाणावाहक सैफू अफगाणीला दरोडेखोरांनी मारहाण केली. फिर्यादीसोबत तोदेखील जखमी झाल्याने प्रवाशांनी त्याला सहानुभूती दाखवली होती. लुटीचा गुन्हा दाखल होईपर्यंत तो फिर्यादीसोबत पोलिसांसमोरच होता. यावेळी त्याने अनेकदा जखमी झाल्याचे दाखवून बहाणा केला; परंतु, तोच संशयित निघाला.सीसीटीव्ही कसे बंद?आरामबसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा आहेत. मात्र, गेल्या १५ दिवसांपासून कॅमेरा बंद असल्याचे तपासात समोर आले आहे. संशयित सैफूनेच हा कॅमेरा बंद केला असावा, असा संशय असून याबाबत त्याच्याकडे चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पहिला संशयित विक्रमनगरात...चोरट्यांनी लुटीवेळी वापरलेल्या दुचाकींच्याआधारे एका दुचाकीचा मालक विक्रमनगरातील असल्याचे समजले. पोलिसांनी सर्वप्रथम अक्षय बाबासाहेब कदम याला ताब्यात घेतले. त्याच्या चौकशीत या दरोड्याचा सर्व प्रकार उघड झाला. कारवाईत स्थानिक गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक जालंदर जाधव, अंमलदार वैभव पाटील, विशाल चौगले, गजानन गुरव, रोहित मर्दाने, वसंत पिंगळे, शुभम संकपाळ, अरविंद पाटील, सत्यजित तानुगडे, विशाल खराडे, सुशील पाटील यांनी भाग घेतला.चांदी कोणाची?लुटीतील सर्व चांदी पोलिसांनी जप्त केली आहे. ही चांदी हवालाच्या माध्यमातून जाणार असल्याने मालकांची नावे गोपनीय ठेवली जातात; पण याच्या मुळापर्यंत जाणार असल्याचे जिल्हा पोलिस अधीक्षक गुप्ता म्हणाले..वाहकानेच दिली टीपवाहक सैफू अफगाणी नेहमी आरामबसमधून सोने, चांदीची ने-आण पाहत होता. अनेकदा त्याने ही पार्सल स्वतः वाहनात ठेवली होती. त्याने याची माहिती आपल्या भावाला व मित्र अक्षय कदमला दिली. अक्षयने त्याचा भाचा सुजल याला चांदीबाबत सांगताच त्यानेही सांगलीतील आणखीन काही साथीदारांना बोलावून घेतले. या टोळीने मिळून लूट केली. वाहक असलेला सैफू लुटीनंतरही पोलिस ठाण्यात फिर्याद देताना होता. सर्व संशयित पकडल्यानंतर सैफूच याचा माहितगार असल्याचे उघडकीस आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.