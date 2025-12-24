Viral Video Tarabai Memorial : औरंगजेबाला गाडणाऱ्या ताराराणींचे पन्हाळ्यावर स्मारक का नाही? सर्वपक्षीय नेत्यांना चॅलेंज देणारा व्हिडिओ...

Kolhapur Tarabai Bhonsale Legacy : छत्रपती राजाराम महाराजांच्या १७०० साली झालेल्या निधनानंतर संकटात सापडलेल्या मराठा साम्राज्याला उभारी देण्याचे ऐतिहासिक कार्य महाराणी ताराबाईंनी केले. अवघ्या २४ ते २५ व्या वर्षी राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेत त्यांनी मोगल सम्राट औरंगजेबाच्या प्रचंड सैन्याविरुद्ध आक्रमक धोरण स्वीकारले. सलग साडेसात वर्षे औरंगजेबासारख्या नृशंस, मुत्सद्दी व कपटी सम्राटाशी झुंज देत मराठेशाहीची पताका तेवत ठेवणाऱ्या या रणरागिनीच्या स्मृती पन्हाळा गडावर दुर्लक्षित का आहेत, असा सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे..महाराणी ताराबाईंनी केवळ सैनिकी ताकदीवर नव्हे तर राजकीय आणि आर्थिक धोरणांवरही भर दिला. मराठ्यांची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी त्यांनी मोगली मुलुखावर स्वाऱ्या करत चौथाई आणि सरदेशमुखी गोळा करून राज्याला आर्थिक बळ दिले. मोगल सत्तेला जेरीस आणत त्यांनी अखंड भारतात मराठ्यांचा दबदबा निर्माण केला. या संपूर्ण काळात पन्हाळा ही ताराबाईंची प्रमुख राजधानी होती..इतिहास साक्ष देतो की, छत्रपती राजाराम महाराजांच्या निधनानंतर स्वराज्याचे संरक्षण करण्यासाठी ताराबाईंनी पन्हाळा, विशाळगड, पावनगड अशा किल्ल्यांचा प्रभावी वापर केला. पन्हाळा गडावर त्यांनी अनेक वर्षे वास्तव्य केले. आज ‘पन्हाळा महाराणी ताराबाई राजवाडा’ म्हणून ओळखले जाणारे ठिकाण त्यांच्या कार्याचा आणि पराक्रमाचा साक्षीदार आहे. सन १७१४ मध्ये राजसबाईंनी ताराबाई व छत्रपती शिवाजी दुसरे यांना अटक करेपर्यंत त्यांनी राज्यसत्ता सांभाळली होती..दरवर्षी पन्हाळा गडावर लाखो पर्यटक येतात. मात्र महाराणी ताराबाईंच्या वाड्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अत्यल्प आहे. अनेकांना या ऐतिहासिक वास्तूची माहिती नसल्याने हा वाडा अक्षरशः झाकोळला गेल्याची स्थिती आहे. औरंगजेबासारख्या बलाढ्य शत्रूला पराभूत करून मराठा सत्तेची गादी कोल्हापुरात स्थिर करणाऱ्या ताराबाईंच्या आठवणी पन्हाळा गडावर ठळकपणे दिसत नसल्याची खंत इतिहासप्रेमी व्यक्त करत आहेत..Kolhapur Muncipal : कोल्हापूर महापालिकेसाठी जागा वाटपाचे गुऱ्हाळ तापले; महाविकास आघाडी आणि महायुतीत अंतिम निर्णयाची घडी.दरम्यान, सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्यामध्ये महाराणी ताराबाईंचा पुतळा किंवा भव्य स्मारक पन्हाळा गडावर उभारण्यात यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. या व्हिडिओद्वारे कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच पन्हाळा तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना थेट आव्हान देण्यात आले आहे..“औरंगजेबाला गाडणाऱ्या, मराठा साम्राज्याला वाचवणाऱ्या महाराणी ताराबाईंचे स्मारक जर त्यांच्या राजधानीतच नसेल, तर हा इतिहासावर अन्याय आहे,” अशी तीव्र भावना नेटीझन्स व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे आता तरी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून महाराणी ताराबाईंच्या स्मृती जपण्यासाठी पन्हाळा गडावर भव्य स्मारक उभारावे, अशी मागणी सोशल मीडियावर जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.