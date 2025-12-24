कोल्हापूर

Viral Video Tarabai Memorial : औरंगजेबाला गाडणाऱ्या ताराराणींचे पन्हाळ्यावर स्मारक का नाही? सर्वपक्षीय नेत्यांना चॅलेंज देणारा व्हिडिओ...

Viral political video Maharashtra : औरंगजेबाला पराभूत करणाऱ्या महाराणी ताराबाईंचं पन्हाळ्यावर स्मारक का नाही, असा सवाल करत सर्वपक्षीय नेत्यांना चॅलेंज देणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Tarabai Bhonsale Legacy : छत्रपती राजाराम महाराजांच्या १७०० साली झालेल्या निधनानंतर संकटात सापडलेल्या मराठा साम्राज्याला उभारी देण्याचे ऐतिहासिक कार्य महाराणी ताराबाईंनी केले. अवघ्या २४ ते २५ व्या वर्षी राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेत त्यांनी मोगल सम्राट औरंगजेबाच्या प्रचंड सैन्याविरुद्ध आक्रमक धोरण स्वीकारले. सलग साडेसात वर्षे औरंगजेबासारख्या नृशंस, मुत्सद्दी व कपटी सम्राटाशी झुंज देत मराठेशाहीची पताका तेवत ठेवणाऱ्या या रणरागिनीच्या स्मृती पन्हाळा गडावर दुर्लक्षित का आहेत, असा सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे.

