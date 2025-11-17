कोल्हापूर

Kolhapur Crime News: हातकणंगले मध्ये अवैध ब्लास्टिंगचा पर्दाफाश; एलसीबीची धडक होताच डिटोनेटरचा काळाबाजार

Illegal Explosives: हातकणंगलेत अवैध ब्लास्टिंगचा पर्दाफाश परवाना नसताना वर्षानुवर्षे सुरू होता डिटोनेटरचा काळाबाजार.
हातकणंगले: आळते (ता . हातकणंगले) गावच्या हद्दीत असलेल्या कारंडे मळ्यातील अमित पाटील यांच्या पडक्या बाथरूममध्ये १०५ डिटोनेटरच्या स्फोटकांचा साठा सापडला. याप्रकरणी पोलिसांनी गोपाललाल मांगीलाल जाट (वय ४०, रा. पिराप्पा पाटील मळा, मजले, ता. हातकणंगले) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

