Kolhapur Crime News: हातकणंगले मध्ये अवैध ब्लास्टिंगचा पर्दाफाश; एलसीबीची धडक होताच डिटोनेटरचा काळाबाजार

हातकणंगले: आळते (ता . हातकणंगले) गावच्या हद्दीत असलेल्या कारंडे मळ्यातील अमित पाटील यांच्या पडक्या बाथरूममध्ये १०५ डिटोनेटरच्या स्फोटकांचा साठा सापडला. याप्रकरणी पोलिसांनी गोपाललाल मांगीलाल जाट (वय ४०, रा. पिराप्पा पाटील मळा, मजले, ता. हातकणंगले) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..ही कारवाई कोल्हापूरच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने करून दोन वेगवेगळया कंपन्यांच्या स्फोटकासह एक मोबाईल असा सुमारे दोन लाख २३०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..बॉम्बस्फोटांचे किती प्रकार आहेत? .याबाबत अधिक माहिती अशी, गोपाललाल जाट हा परप्रांतीय असून मजले गावच्या हद्दीत गेल्या काही वर्षापासून राहतो. त्याचा दगड उत्खनन केल्या जात असलेल्या खणीमध्ये ट्रॅक्टरवरील मशीनद्वारे छिद्रे पाडून ब्लास्ट करण्याचा व्यवसाय आहे. .मात्र त्याच्याकडे स्फोटके साठवण करण्याचा कोणताही परवाना नाही. तरी सुद्धा गेल्या कित्येक वर्षांपासून तो हा व्यवसाय करतो. ट्रॅक्टरवरील एका विशिष्ठ ठिकाणी ही स्फोटके लपवून खणीत ब्लास्ट करण्यासाठी नेली जातात. राजरोसपणे याची वाहतूक सुरू असते.