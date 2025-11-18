Kolhapur Politics: ‘भ्रष्टाचार दाखवा, मीच बाहेर काढतो!’ पालकमंत्री आबिटकरांचा सतेज पाटीलांना थेट, रोखठोक संदेश

कोल्हापूर: ‘जनतेने आम्हाला चांगले काम करण्यासाठी निवडून दिले आहे, भ्रष्टाचार करण्यासाठी नाही. आरोग्य विभागात कोणता भ्रष्टाचार झाला आहे, ते मी आमदार सतेज पाटील यांच्याकडून समजावून घेईन. .भ्रष्टाचार दाखवा, मीच बाहेर काढतो,’ असे प्रत्युत्तर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. आज शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते..Kolhapur News: आरोग्य खात्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार सतेज पाटील यांचा आरोग्यमंत्री आबिटकर यांना थेट आणि जोरदार इशारा.‘आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचार बाहेर काढणार असल्याचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनी केले होते. याबाबत विचारले असता पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘जनेतेने आम्हाला चांगले काम करण्यासाठी निवडून दिले आहे. .सतेज पाटील यांच्याकडून मी आरोग्य विभागात कोणता भ्रष्टाचार झाला आहे, ते समजावून घेईन. आम्ही दोघे मिळून भ्रष्टाचार बाहेर काढू..Kolhapur News: "खोराटेंवर तात्काळ गुन्हा दाखल करा!" इंडिया आघाडीचा इशारा; जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांकडे निवेदन देण्याचा निर्णय.अंजली दमानिया यांनी भ्रष्टाचाराबाबत ट्विट केले आहे, ते आरोग्य विभागाशी संबंधित नाही. दमानिया यांना नेमके काय म्हणायचे आहे, .ते आधी समजावून घ्यावे लागेल. आरोग्य विभागात अशा कोणत्याही पद्धतीची अनियमितता नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.