कोल्हापूर

Kolhapur Politics: ‘भ्रष्टाचार दाखवा, मीच बाहेर काढतो!’ पालकमंत्री आबिटकरांचा सतेज पाटीलांना थेट, रोखठोक संदेश

Corruption Allegations: अंजली दमानिया यांच्या ट्विटचा गैरसमज? पालकमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले .
Corruption Allegations

Corruption Allegations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: ‘जनतेने आम्हाला चांगले काम करण्यासाठी निवडून दिले आहे, भ्रष्टाचार करण्यासाठी नाही. आरोग्य विभागात कोणता भ्रष्टाचार झाला आहे, ते मी आमदार सतेज पाटील यांच्याकडून समजावून घेईन.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
post
Twitter
Corruption
Department of Health
anjali damania
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com