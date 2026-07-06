कोल्हापूर

Jain Acharya Samadhi : आचार्य श्री १०८ वर्धमानसागरजी महाराजांचे कुंथलगिरीत यम सल्लेखनापूर्वक समाधीमरण

Who Was Acharya Shri 108 Vardhman Sagar Ji Maharaj? : कुंथलगिरी येथे प. पू. आचार्य श्री १०८ वर्धमानसागरजी महाराज यांनी १३ दिवसांच्या सल्लेखना व्रतानंतर समाधीमरण स्वीकारले.
Acharya Shri 108 Vardhman Sagar Ji Maharaj Sallekhana

Acharya Shri 108 Vardhman Sagar Ji Maharaj Sallekhana

esakal

गणेश शिंदे
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जयसिंगपूर (कोल्हापूर) : कुंथलगिरी (जि. धाराशिव) येथे ७५ वर्षीय प. पू. आचार्य श्री १०८ वर्धमानसागरजी महाराज यांनी २३ जूनपासून 'यम सल्लेखना' व्रत स्वीकारले (Jain Acharya Vardhman Sagar Ji Samadhi) होते. त्यांचे रविवारी (ता.पाच) रात्री सल्लेखनापूर्वक समाधीमरण झाले. आचार्यश्रींना सर्वोच्च आणि अत्यंत कठोर धार्मिक व्रत करून सुमारे तेरा दिवसांनी समाधी मरण आले.

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