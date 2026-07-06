Jain Acharya Samadhi : आचार्य श्री १०८ वर्धमानसागरजी महाराजांचे कुंथलगिरीत यम सल्लेखनापूर्वक समाधीमरण

जयसिंगपूर (कोल्हापूर) : कुंथलगिरी (जि. धाराशिव) येथे ७५ वर्षीय प. पू. आचार्य श्री १०८ वर्धमानसागरजी महाराज यांनी २३ जूनपासून 'यम सल्लेखना' व्रत स्वीकारले (Jain Acharya Vardhman Sagar Ji Samadhi) होते. त्यांचे रविवारी (ता.पाच) रात्री सल्लेखनापूर्वक समाधीमरण झाले. आचार्यश्रींना सर्वोच्च आणि अत्यंत कठोर धार्मिक व्रत करून सुमारे तेरा दिवसांनी समाधी मरण आले..प. पू. आचार्य श्री १०८ वर्धमान सागरजी महाराज यांचे पूर्वाश्रमीचे (दीक्षेपूर्वीचे) नाव पायगोंडा आदगोंडा पाटील होते. त्यांचा जन्म ३ जानेवारी १९५१ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील निमशिरगाव येथे झाला आहे..त्यांनी २ फेब्रुवारी २००४ रोजी इचलकरंजी येथे शांतमूर्ती वात्सल्य रत्नाकर प. पू. आचार्य श्री १०८ सन्मती सागरजी महाराज यांच्या करकमलांतून मुनी दीक्षा ग्रहण केली. तर १८ फेब्रुवारी २०११ रोजी कोथळी (ता.शिरोळ) येथे त्यांना आचार्य पद बहाल केले होते. आचार्य पद मिळाल्यानंतर ते 'प. पू. आचार्य श्री १०८ वर्धमान सागरजी महाराज' या नावाने विख्यात आहेत..White Mongoose VIDEO : कोकणात निसर्गाचा चमत्कार! चिपळूणमध्ये आढळले दुर्मीळ 'पांढरे मुंगूस'; व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल, काय आहे पांढऱ्या रंगामागचं कारण?.जैन धर्म परंपरेनुसार, जेव्हा शरीर वृद्धत्वामुळे आत्मसाधनेला आणि संयमाला साथ देत नाही, तेव्हा स्वेच्छेने अत्यंत शांत चित्ताने अन्न-जलाचा टप्प्याटप्प्याने त्याग केला जातो. यालाच 'सल्लेखना समाधी' किंवा 'समाधीमरण' असे म्हणतात..शरीर आणि मनातील क्रोध, मान, माया, लोभ यांसारख्या सर्व वासना मंद करून आत्म्याला त्याच्या मूळ शुद्ध स्वरूपात विलीन करणे हा या व्रत उपासनेचा मुख्य हेतू असतो. हा व्रत आजा श्री २३ जून रोजी धारण केले होते. त्यांच्या यम सल्लेखना काळात कर्नाटकसह सांगली, कोल्हापूर भागातील श्रावक, श्राविका दर्शनासाठी मोठी गर्दी करत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.