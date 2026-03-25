Gas Distributor : शहरातील दोन गॅस वितरकांवर कारवाई; जिल्हा पुरवठा कार्यालयाला अहवाल

कोल्हापूर : शहरातील दोन गॅस वितरकांच्या ग्राहकांकडून वारंवार तक्रारी येत असल्याने त्यांच्यावर पुरवठा विभागाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. दोन दिवसांपासून या वितरकांची चौकशी सुरू असून, त्याचा अहवाल शहरपुरवठा शाखेकडून जिल्हापुरवठा विभागाला पाठवला आहे. या वितरकांकडील ग्राहक अन्य वितरकांना देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते..शहरातील दोन गॅस वितरकांनी ग्राहकांना योग्य सुविधा दिली नसल्याचे गेल्या आठवड्यात लक्षात आले. या वितरांकडून गॅस नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना वेळेत सिलिंडर दिले जात नाहीत. तसेच सिलिंडरची मागणी कमी आणि ग्राहक अधिक असेही दिसते. त्यामुळे त्यांच्या वितरणात त्रुटी आहेत. यातील एका वितरकाकडे ९ हजार ग्राहक आहेत. .मात्र, त्यांच्याकडे ५ हजार सिलिंडरचाच साठा आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वेळेत गॅस सिलिंडर मिळत नाही. दुसऱ्या वितरकाची स्थितीही अशीच आहे. या वितरकांकडील ग्राहकांची संख्या कमी करून त्या ग्राहकांना अन्य वितरकांकडे जोडले जाणार आहे. .वितरकांच्या कार्यालयात बसूनच तक्रार शहर पुरवठा शाखेचे अधिकारी वितरण कंपनीच्या कार्यालयात गेले. तेथे आलेल्या ग्राहकांकडूनच त्यांनी तक्रारी जाणून घेतल्या. या तक्रारींची त्यांनी नोंद घेऊन अहवाल सादर केला.