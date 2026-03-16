Kolhapur Adamapur Yatra : बाळूमामांच्या यात्रेत विषबाधा; रथोत्सवावेळी वाटप केलेल्या लस्सीमुळे शंभरांवर भाविकांना विषबाधा

मुरगूड/ गारगोटी : आदमापूर (ता. भुदरगड) येथे आज यात्रेनिमित्त वाटप करण्यात आलेल्या उघड्यावरील लस्सीमुळे विषबाधा होऊन कर्नाटकातील, तसेच सोलापूर, सांगली, मिरज, बारामती, जालना आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सुमारे शंभरांवर भाविकांना सायंकाळपासून उलट्या-जुलाबाचा त्रास सुरू झाला..या रुग्णांना आदमापूर, मुरगूड, गारगोटी, सरवडे आणि मडिलगे आदी ठिकाणच्या शासकीय रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे. अधिक माहिती अशी, आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील सद्गुरू बाळूमामांच्या भंडारा उत्सवानिमित्ताने आज दुपारी रथोत्सव पार पडला. .Kolhapur City : डॉक्टर्स अपुरे, रुग्ण अधिक; वॉर्ड दवाखान्यांत रांगा वाढल्या, महापालिका आरोग्य सेवेची कसोटी.या उत्सवासाठी आलेल्या भाविकांना मुरगूड-मुदाळतिट्टा मार्गावर थंड पाणी, लस्सी, सरबत, कोकम, ताक, मठ्ठा अशा थंडपेयांबरोबर केळी, खिचडी, राजिगरा लाडू यासारखे पदार्थ काही व्यक्ती, सेवाभावी संस्था, तरुण मंडळे आज सकाळपासून वाटप करत होते. .दिवसभर उन्हाचा तडाखा होता. त्यामुळे भाविकांनी लस्सीसह ही शीतपेये घेतली. रात्री जागर असल्यामुळे हे भाविक भाकणुकीच्या कार्यक्रमासाठी थांबलेले होते; पण सायंकाळी पाचनंतर यातील काही भाविकांना उलट्या आणि पोटदुखीचा त्रास जाणवू लागला. बघता बघता अशा भाविकांची संख्या वाढतच गेली. .Food Poisoning Kolhapur : महाप्रसाद खाल्ल्यानंतर अवघ्या काही मिनीटात ३०० ग्रामस्थांना विषबाधा, कोल्हापुरातील घटना.त्यामुळे आरोग्य विभागाला सूचना देण्यात आल्या. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा आरोग्य विभागाने आदमापूरसह परिसरातील शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी व सेवेकरी, स्वयंसेवक आणि इतर भाविकांच्या मदतीने त्रास होणाऱ्यांना मुरगूड ग्रामीण रुग्णालय, मडिलगे, गारगोटी उपजिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी रुग्णवाहिकेतून नेऊन दाखल केले. .त्याठिकाणी त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले. दरम्यान, रथोत्सवावेळी रस्त्यावर वाटप केलेल्या लस्सीमुळे हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. रात्री ११ वाजेपर्यंत २१ जणांना मुरगूडच्या ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले होते, तर मडिलगे येथील रुग्णालयात १० रुग्ण, तसेच सरवडे येथे व गारगोटी उपजिल्हा रुग्णालयातही काही रुग्ण दाखल केले. .दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार बाळूमामा देवस्थान ट्रस्टचे रुग्णालय उघडले व त्याठिकाणीही रुग्णांवर उपचार सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. दरम्यान, मुरगूडच्या ग्रामीण रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या भाविकांची प्रकृती स्थिर आहे. .विषबाधा झालेल्यांची नावे अशी : मंगल हनुमंत ठोंबरे (वय ४२), रंजना महेश बनसोडे (४५), सिंधू सुधाकर सुरवसे (३०, तिघीही सोलापूर), सुवर्णा दिगंबर सुतार (४५, कुरणी ता. कागल), रोहन भाऊसाहेब गरवडे (१७, रा. बारामती), सुमित बसवाडा कमारे (१८, रा. बेळगाव), हरिभाऊ गणपती नरवती (४५, रा. परळी), कल्याण चंद्रकांत सूत (२६, रा. बीड), साहिल शशिकांत पाटील (१७, रा. बेळगाव), वसुराज दशरथ कोरे (१८, अक्कलकोट), विशाल जयवंत शिंदे (२२, लोणार), नागेश राजेंद्र घोडके (२४, रा. अक्कलकोट), शेखर साळू खुळके (१९, रा. बारामती), पद्मिनी शिवाजी शिंदे (३९, मुरगूड)..याठिकाणी रुग्णांची संख्या वाढत चालल्यामुळे रात्री उशिरा पिंपळगाव बु., सेनापती कापशी, बिद्री, नानीबाई चिखली या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील सर्व कर्मचारी, मुरगूड ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रवींद्र कांबळे, डॉ. अमोल पाटील, यांच्यासह तीस पेक्षा अधिक कर्मचारी रुग्णांवर उपचार करीत होते..दरम्यान, विषबाधा झालेले हे सर्व भाविक सोलापूर, सांगली, मिरज, बारामती, जालना आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील भाविकांसह कर्नाटकातील असल्याने नेमकी आकडेवारी समोर आली नाही. यातील काहीजण गावी गेले आहेत, तर काहींनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले आहेत. तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही..गारगोटीत आठ भाविक दाखलगारगोटी : येथील येथील ग्रामीण रुग्णालयात आठ भाविकांना तातडीने दाखल करण्यात आले. रुग्णालयातील अधीक्षक डॉ. पल्लवी तारळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार सुरू केले असून, सर्वांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे. विषबाधा झालेल्या रुग्णांमध्ये आरती राहुल पाटील (सोनाळी-कागल), सुरेखा हरिदास नवबरे (अंबेजोगाई), धनराज अशोक शेळके (जालना), बलराज बाबासाहेब क्षीरसागर (जालना), नारायण पांडुरंग जाटे (जालना), अक्षय गंगाराम वाघमारे (मंजडे-सातारा), अमित प्रकाश खांडेकर (मिरज) आणि राजाराम गणपती पाडळकर (मिरज) यांचा समावेश आहे..बहुतांशी रुग्णांची वाहतूक १०८ रुग्णवाहिकेतून तातडीने करण्यात आली आहे. त्यासाठी चार रुग्णवाहिका वापरण्यात आल्या. प्रत्येकी तीन-तीन फेऱ्या झाल्या. रुग्णवाहिकेतच काही रुग्णांवर प्रथम उपचार करण्यात आले.- सतीश जगदाळे , जिल्हा व्यवस्थापक, १०८ रुग्णवाहिका.आदमापूर येथील भंडारा यात्रेवेळी झालेल्या विषबाधाप्रकरणी ४२ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे. जवळपास १६ डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी रुग्णांवर उपचार सेवा देत आहेत. काही रुग्णांना सौम्य लक्षणे असल्याने उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे.- डॉ. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक.आदमापूर यात्रेसाठी आलेल्या भाविकांना लस्सी पिल्यानंतर त्रास जाणवत होता. असे रुग्ण मुरगूड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. याचबरोबर गारगोटी, सरवडे, मडिलगे, आदमापूर येथेही काही रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.- डॉ. रवींद्र कांबळे, वैद्यकीय अधीक्षक, मुरगूड ग्रामीण रुग्णालय. 