Kolhapur E-Evidence :प्रत्येक गुन्ह्यात ई-साक्ष अनिवार्य; निखिल गुप्ता यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश, तपास होणार अधिक भक्कम!

कोल्हापूर : गुन्ह्याच्या घटनास्थळी महत्त्वाचे पुरावे दुर्लक्षित होता कामा नये. ई साक्ष ही नवी प्रणाली सुरू केली असून, जागेवरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर द्या. पोलिस ठाण्यांच्या सोयीसाठी फॉरेन्सिक व्हॅन पुरवल्या असून, त्याआधारे अधिक भक्कम पुरावे जमविल्यास गुन्हे सिद्धचे प्रमाण आपोआपच वाढणार आहे .अशा सूचना कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक निखिल गुप्ता यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या गुप्ता यांनी आज विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयात परिक्षेत्रातील अधीक्षकांकडून गुन्ह्यांची माहिती घेतली.

अपर पोलिस महासंचालक गुप्ता दोन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. आज दुपारनंतर त्यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे ग्रामीण व सोलापूर ग्रामीणच्या अधिक्षकांसोबत बैठक घेतली. विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांच्याकडूनही परिक्षेत्रातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला. प्रत्येक गुन्ह्यात ई साक्ष नोंदविणे गरजेचे असल्याची सूचना त्यांनी केली.

जिल्ह्यातील अवैध व्यवसायांवर कारवाई करण्यासह वाहतूक नियोजन, आर्थिक गुन्हे रोखण्याबाबत जनजागृतीबाबत सूचना केल्या सातारा पोलिस अधीक्षक तुषार दोषी, अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार,प्रशिक्षणार्थी अपर पोलिस अधीक्षक आरांक्षा यादव, शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील, करवीरचे उपअधीक्षक सुजितकुमार क्षीरसागर, जयसिंगपूरचे उपअीक्षक अमोल ठाकूर यांच्यासह परिक्षेत्रातील अधिकारी उपस्थित होते. सांगली, पुणे ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीणच्या अधीक्षकांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थिती लावली.

सायंकाळच्या सत्रात त्यांनी करवीर पोलिस ठाण्याची पाहणी केली. पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्याकडून दाखल गुन्हे, तक्रार अर्ज व त्यांचे स्वरूप, पोलिस ठाणे परिसराची स्वच्छता, गुन्ह्यांची उकल होण्याचे प्रमाण याविषयीची माहिती घेतली.