Kolhapur Food Poisoning : आदमापुर यात्रेतील विषबाधित रुग्णांच्या प्रकृतीत सुधारणा; ४३ जणांना डिस्चार्ज

कोल्हापूर/गारगोटी : आदमापूर (ता. कागल) येथील संत बाळूमामा यांच्या रथोत्सवानिमित्त आयोजित यात्रेत लस्सी पिल्याने झालेल्या विषबाधेमुळे सीपीआर रुग्णालयात काल (ता. १५) दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णांची प्रकृती उत्तम आहे..सर्व ४३ जणांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला. दरम्यान, घटनास्थळावरून चार-पाच पदार्थांचे नमुने घेण्यात आले आहेत. उन्हाचा तडाका, सतत तहान लागणे, त्यामुळे अनेकांनी शीतपेयापासून ते थंडगार पाणी पिण्यापर्यंत आणि भूक लागेल तसे किंवा भूक न लागताही मिळेल ते अन्नपदार्थ खाण्यावर अनेकांनी भर दिला. .त्यानंतर काल (ता. ५) दुपारपासूनच अनेकांना उलट्या, जुलाब अशी लक्षणे दिसू लागली. यात्रास्थळाजवळच शासकीय वैद्यकीय पथक कार्यरत होते. त्यांनी त्यांच्यावर तातडीने उपचार केले. मात्र, ज्यांची प्रकृती अधिकच खालावली होती अशांना मुरगूड येथील ग्रामीण रुग्णालय, गारगोटी उपजिल्हा रुग्णालय व मडिलगे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे दाखल करण्यात आले. .त्यासाठी चार १०८ रुग्णवाहिका तातडीने यात्रास्थळी पाठवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये रुग्ण संख्या वाढत असल्याने गर्दीच्या भागातून रुग्णांचा शोध घेऊन रुग्णांना सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले..रुग्णालयात दाखल झालेल्यांमध्ये सात वर्षांच्या लहान मुलांपासून ८० वर्षांच्या वृद्धांपर्यंत सर्वच वयोगटातील महिला व पुरुष रुग्ण होते. रुग्णालयात दाखल केल्यानंचर लगेच येथील डॉक्टरांनी प्रत्येकाची प्राथमिक तपासणी केली. .त्या पाठोपाठ सलाईन लावण्यात आली व पूरक औषधे गरजेनुसार इंजेक्शन यांचा वापर करून रुग्णांची प्रकृती स्थिर करण्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी राधानगरी, भुदरगड, गडहिंग्लज गडहिंग्लज येथील ग्रामीण रुग्णालय तसेच उपजिल्हा शासकीय रुग्णालय येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तातडीने बोलावण्यात आले. जवळपास २६ डॉक्टर व सत्तरहून अधिक वैद्यकीय कर्मचारी यांनी काल दुपारपासूनच या उपचार सेवेत सहभाग घेतला..दर एक ते दीड तासाला प्रकृतीची नोंदरुग्णांच्या पोटात कोणताही दूषित आहार जाणार नाही, यासाठीही वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी विशेष काळजी घेतली. रात्रभर रुग्णांची झोप पूर्ण झाल्यांनंतर सकाळी काही रुग्णांना हलका आहार देण्यात आला. त्यानंतर दुपारपर्यंत बहुतेकांना बरे वाटू लागले..दर एक ते दीड तासाला प्रत्येकाच्या प्रकृतीची नोंद घेण्यात येत होती. वेळीच उपचार झाल्याने बहुतांशजणांची प्रकृती पूर्ववत झाली. त्याची वैद्यकीय पथकाने आज दुपारी चार वाजता राऊंड घेऊन खात्री केली व त्यानंतर सर्वांना डिस्चार्ज देण्यात आला.