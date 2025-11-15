Kolhapur New: महापालिका राजकारणात पुन्हा ‘अर्थकारभार’चे सावट; लाखमोलाचे ॲडव्हान्स देऊन राखीव उमेदवारांची नवी खेळी

कोल्हापूर : चारसदस्यीय प्रभागात तुल्यबळ उमेदवारांसाठी होणारी रस्सीखेच लक्षात घेऊन काही पक्षांनी अगोदरच ‘ॲडव्हान्स’ देऊन उमेदवार राखीव करण्याचा प्रकार केला आहे. पक्षांची गरज ओळखून उमेदवारांनीही त्यांच्याकडून मोठा ॲडव्हान्स उचलला आहे. .त्यांचे पक्षप्रवेश अपेक्षित होते; पण सोडत झाली तरी उमेदवारांकडून काही हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे आणखी कुणाच्या जाळ्यात ‘ते’ अडकले आहेत का, अशी पक्षवाल्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या राजकारणात अंतर्गत निवडणुकांमध्ये मोठा ‘अर्थ’व्यवहार व्हायचा. .Kolhapur Election: आरक्षणानंतर महापालिकेत नवा सारीपाट; इच्छुकांची नवी शर्यत सुरू, समीकरणे पूर्णपणे बदलली!.काही पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत एकेकासाठी डोळे फिरवणारे आकडे टाकले गेले होते. त्यानंतरही दुसरीकडून जादा मिळत असल्याने ते परत देऊन जादाच्या बाजूने उभे राहण्याचे प्रकार झाले आहेत. यातून महापालिकेतील घोडेबाजार सर्वदूर प्रसिद्ध झाला आहे. या घडामोडींचा अनुभव असलेल्या पक्षांनी सावध पाऊले उचलली आहेत; पण ही निवडणूक ‘आर या पार’ची ठरवून उतरलेल्या पक्षाकडून मात्र हात मोकळा सोडल्याची चर्चा आहे. .गेल्या काही निवडणुकांमध्ये त्यांची घोडदौड वेगाने सुरू आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यानंतर केव्हाही निवडणूक लागण्याच्या शक्यतेने हालचाली सुरू केल्या. त्यातून तगडे उमेदवार गोटात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.गेल्या निवडणुकांमध्ये ताकद दाखवलेल्या काही उमेदवारांचा पक्षप्रवेश ठरला. .Kolhapur Election: आरक्षण लागले आणि उमेदवार मैदानात रातोरात बदलले प्रभागांतील फलक; सोशल मीडियावर घोषणांचा महापूर!.त्यांच्या पारंपरिक ताकदीचा पक्षाच्या वाटचालीला मदत होईल या हेतूने त्यांच्याशी चर्चा केली. या दरम्यान गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी सण आले. त्यामध्ये इच्छुकांकडून वर्गणीची मागणी होऊ लागली. त्याकरिता काही उमेदवारांनी पक्ष प्रवेश करतो असे सांगत ‘पंच’वार्षिकप्रमाणे ‘लाखमोलाचे’ ॲडव्हान्स उचलले आहेत. पक्षाकडूनही काही आढेवेढे न घेता दिलेही आहेत. .त्यांचे पक्षप्रवेश निवडणुकीच्या प्रक्रियेपूर्वीच अपेक्षित होते; पण त्यात चालढकल चालली असल्याचे समजते. आता आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. अशा स्थितीत ‘ॲडव्हान्स’ घेणाऱ्यांचे प्रवेश होतील, असे समजते. काहींकडून अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याचे समजते..त्यामुळे आणखी कुणा पक्षाच्या जाळ्यात अडकले तर नाहीत ना, याची खातरजमा केली जात आहे. सभागृहात जाण्यापूर्वीच सुरू केलेल्या या प्रकाराने पक्ष, नेत्यांची डोकेदुखी वाढणार, असे चित्र आहे..काहींच्या प्रवेशाची ‘थेअरी’निवडणुकीत पक्षाची भक्कम साथ मिळावी म्हणून काहीजण पक्षात प्रवेश करतात, तर काहींनी प्रवेशातूनही हात ओला करण्याची ‘थेअरी’ अवलंबली आहे. यातून पक्षांना किती लाभ होणार आहे, हे आगामी काळातच स्पष्ट होणार आहे; पण आता तरी अशा इच्छुकांची पोळी भाजली आहे हे नक्की. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.