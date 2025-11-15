कोल्हापूर

Kolhapur New: महापालिका राजकारणात पुन्हा ‘अर्थकारभार’चे सावट; लाखमोलाचे ॲडव्हान्स देऊन राखीव उमेदवारांची नवी खेळी

Kolhapur election politics: सोडत जाहीर होताच उमेदवारीचे चित्र स्पष्ट; परंतु अपेक्षित प्रवेश टळताच राजकीय गणितात नवीन गुंतागुंत निर्माण
Kolhapur election politics

Kolhapur election politics

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : चारसदस्यीय प्रभागात तुल्यबळ उमेदवारांसाठी होणारी रस्सीखेच लक्षात घेऊन काही पक्षांनी अगोदरच ‘ॲडव्हान्स’ देऊन उमेदवार राखीव करण्याचा प्रकार केला आहे. पक्षांची गरज ओळखून उमेदवारांनीही त्यांच्याकडून मोठा ॲडव्हान्स उचलला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Muncipal corporation
political parties
Advance
muncipal corporation election
Reservation Process in Elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com