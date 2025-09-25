Ambabai Temple AI System : अंबाबाई मंदिराच्या आवारात गुन्हे तत्काळ ‘ट्रॅप’‘एआय’ची कमाल, रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना पकडण्यात यश

एआय तंत्रज्ञानाचा वापर:यंदा नवरात्रोत्सवात अंबाबाई मंदिरात प्रथमच एआय-सक्षम सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवली असून, रेकॉर्डवरील गुन्हेगार ओळखणे, त्यांच्या चेहऱ्याचे साम्य टक्केवारीत दाखवणे आणि तत्काळ पोलिसांना माहिती देणे अशी व्यवस्था आहे.गर्दीचे नियोजन:मंदिरातील १२० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील माहिती एआयकडे हस्तांतरित केली जाते. हिट मॅपिंगद्वारे भाविकांची गर्दी लाल, भगवा, पिवळा, हिरवा रंग वापरून दाखवली जाते व सुरक्षा रक्षकांना गर्दी हलती ठेवण्यासाठी सूचना मिळतात.चोरी रोखण्यात यश:या एआय देखरेखीतून काल एका महिलेला दर्शनरांगेत चोरी करताना ओळखून ती बाहेर पडताच पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले..Ambabai Temple AI Surveillance : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात एखादा रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांने कोठूनही प्रवेश केला की त्याचा फोटो सीसीटीव्ही कॅमेराने घेतला की तत्काळ एआय त्याच्या गुन्ह्यांची माहिती ‘स्क्रीनवर’ दाखवते. तो व्यक्ती आणि गुन्हेगार याच्या चेहऱ्यातील साधर्म्य किती आहे, याची टक्केवारीही स्क्रिनवर दिसते आणि तत्काळ याची माहिती पोलिस यंत्रणेकडे कळवली जाते. या तंत्रज्ञानामुळे कालपासून सुमारे आठ ते दहा रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचा मंदिरातील वावर टिपला आहे..यंदाच्या नवरात्रोत्सवात पहिल्यांदाच एआय तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे. गर्दीच्या नियोजनासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असला तरी मंदिरातील गुन्ह्यांवर मात्र चाप बसविण्यात या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देवस्थान समिती, पोलिस यंत्रणेला यश आले आहे. आयआयटी मंडी येथील टिम यासाठी शेतकरी संघाच्या इमारतीत मंदिर खुले असेपर्यंत दर्शनरांग व भाविकांच्या गर्दीवर लक्ष ठेवून आहे..दरम्यान, एआयच्या माध्यमातून गर्दीचे नियोजनही केले जात आहे. मंदिर परिसरात असलेल्या १२० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील माहिती एआयकडे हस्तांतरित केली आहे. मंदिरात असलेल्या गर्दीवर हिट मॅपिंगच्या माध्यमातून लक्ष आहे. ही यंत्रणा ज्या परिसरात भाविकांची जास्त गर्दी आहे, तो भूभाग लाल रंगाने दर्शविला जातो. जास्त गर्दी असेल मात्र ही गर्दी हलत असेल तर ती भगव्या रंगातून दर्शवली जाते..तुरळक गर्दी आणि तीही हलती असेल तर ती पिवळ्या रंगातून दर्शवली जाते. काहीच गर्दी नसेल एखादा व्यक्ती असेल तर तो भाग हिरव्या रंगाने दर्शविले जाते. सध्या पालखी सोहळ्याला सर्वाधिक गर्दी होत असून, संपूर्ण मंदिर परिसर हा त्याकाळात लाल रंगाने दर्शविला जातो. पूर्वेकडे दर्शनरांग असल्याने तोही भाग लाल दिसतो. मात्र मंदिरात आत गेल्यानंतर दर्शनासाठी भाविकांच्या संख्येचे नियोजन देवस्थान समिती करत असल्याने हा भाग पिवळ्या किंवा नारंगी रंगात दिसतो. या भूभागावर क्लिक केल्यानंतर त्या जागेत एकूण किती भाविक आहेत, किती भाविक बसू शकतात, याची तुलना करणारी माहितीही स्क्रीनवर येते. त्यानंतर तेथील सुरक्षारक्षक ही गर्दी हलती ठेवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करतात..Kolhapur Crime News : बोगस शिक्षण संस्था दाखवून पट्ट्याने ग्रामपंचायतीला केलं बदनाम, अभ्यासक्रमाच्या प्रस्तावासाठी केला सावळा गोंधळ.दर्शनरांगेत चोरी, बाहेर येताच ताब्यातकाल एक महिला स्कार्फ बांधून दर्शनरांगेत उभी होती. दर्शनरांगेत देवीच्या समोर गेल्यानंतर मात्र तिने दर्शन घेण्याचे नाटक करत आपला हात समोरील एका आजींच्या गळ्यात घातला. गर्दीचा फायदा घेत ती हे कृत्य करत होती. मात्र, सीसीटीव्हीचा वॉच असल्याने तिच्या या हरकती कॅमेऱ्याने टिपल्या आणि दर्शनरांगेतून ती बाहेर येताच तिला पोलिसांच्या ताब्यात दिले..सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQ)प्र.१ : अंबाबाई मंदिरात एआय यंत्रणा काय करते?उ. – सीसीटीव्हीमधील व्हिडिओ एआयला दिला जातो. तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची चेहरेपट्टी जुळवतो, साम्याची टक्केवारी दाखवतो आणि तत्काळ पोलिसांना माहिती पाठवतो.प्र.२ : गर्दी कशी दाखवली जाते?उ. – हिट मॅपिंगद्वारे; जास्त गर्दी लाल रंगाने, हलती गर्दी भगव्या किंवा पिवळ्या रंगाने, कमी गर्दी हिरव्या रंगाने दर्शविली जाते.प्र.३ : या तंत्रज्ञानाचा फायदा कोणत्या बाबतीत झाला?उ. – रेकॉर्डवरील ८–१० गुन्हेगारांचा वावर टिपला गेला तसेच एका महिलेला दर्शनरांगेत चोरी करताना पकडण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.