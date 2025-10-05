Sangli Accident Death : काम संपवून घरी निघाला होता, समोरू दुचाकी आली अन् दोघेही जाग्यावर संपले; सांगलीतील घटना

हायलाइट्सआष्टा-बागणी रस्त्यावर समोरासमोर झालेल्या दुचाकी अपघातात आष्टा येथील दोन तरुणांचा मृत्यू.ओम धर्मेंद्र शेडबाळे (२२) याचा जागीच मृत्यू; संदीप बाजीराव पाटील (३०) उपचारादरम्यान मृत्यूमुखी.स्वप्नील संजय बागणे जखमी; आष्टा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, तपास सुरू..Sangli Acccident Death News : आष्टा-बागणी रस्त्यावर दुचाकींच्या समोरासमोरील धडकेत आष्टा येथील दोन्ही दुचाकी चालकांचा मृत्यू झाला आहे. ओम धर्मेंद्र शेडबाळे (वय २२, आष्टा ता. वाळवा) व संदीप बाजीराव पाटील (३०, बावची रोड आष्टा ता. वाळवा) अशी या तरुणांची नावे आहेत. या अपघातात स्वप्नील संजय बागणे हा जखमी झाला आहे. याबाबत आष्टा पोलिस ठाण्यात बाबासाहेब कुमार वाडकर (वय ३९, मेन रोड आष्टा ) यांनी फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, शुक्रवारी (ता. ३) रात्री ९ च्या सुमारास फिर्यादी वाडकर यांच्या मावस भावाचा मुलगा ओम शेडबाळे नोकरीच्या ठिकाणाहून कोल्हापूर येथून दुचाकीवरून (एमएच १०, ईएफ ८५७३) आष्टा येथे येत होता. तो आष्टा-बागणी रस्त्यावरील सागर ढोले यांचे घरासमोर आला असता, आष्ट्याकडून बागणीच्या दिशेने दुचाकीवरून (एमएच १०, बीडी ६६५७) आलेल्या संदीप पाटील याने त्याला समोरासमोर धडक दिली..यात ओम शेडबाळे याचा जागीच मृत्यू झाला; तर गंभीर जखमी झालेल्या संदीप पाटील व त्याच्या दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या स्वप्नील बागणे यांना उपचारासाठी कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान शनिवारी सकाळी (ता. ४) संदीप पाटील याचाही मृत्यू झाला. अपघातात दोन्ही दुचाकींचे मोठे नुकसान झाले आहे. आष्टा पोलिस तपास करीत आहेत..Kolhapur Accident : संतोष आणि मोहम्मद जिवलग मित्र पण नियतीच्या मनात वेगळ होतं..., दुचाकींच्या धडकेत दोघे मित्र ठार.FAQsQ1. अपघात कधी आणि कुठे झाला?➡️ शुक्रवारी (ता.३) रात्री ९ वाजता, आष्टा-बागणी रस्त्यावर सागर ढोले यांच्या घरासमोर.Q2. मृत्यू झालेल्यांची नावे कोणती?➡️ ओम धर्मेंद्र शेडबाळे (२२, आष्टा) व संदीप बाजीराव पाटील (३०, बावची रोड आष्टा).Q3. अपघातात कोण जखमी झाले आहे?➡️ स्वप्नील संजय बागणे हा जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.Q4. पोलिसांत फिर्याद कोणी दिली?➡️ बाबासाहेब कुमार वाडकर (३९, आष्टा) यांनी आष्टा पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली.Q5. अपघातानंतर पोलिसांची काय कारवाई झाली?➡️ अपघातातील दोन्ही दुचाकींचे मोठे नुकसान झाले असून आष्टा पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.