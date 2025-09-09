Shoumika Mahadik : मागची ४ वर्षे गोकुळच्या वार्षिक सभेला शौमिका महाडिकांची खुर्ची कोपऱ्यात, यंदा मात्र थेट मध्यभागी; सभा वादळी...

Kolhapur Politics : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विरोधी संचालक शौमिका अमल महाडिक यांच्यासाठी व्यासपीठावर ज्येष्ठ संचालकांच्या शेजारी खुर्ची ठेवली असून त्या सभासदांमध्ये बसणार असल्याचे काल जाहीर केल्यामुळे सभासदांमध्येही त्यांच्यासाठी खुर्चीची व्यवस्था केली आहे. यामुळे मागच्या ४ वर्षांपासून आक्रमक होत असलेल्या शौमिका महाडिक यांची यंदा भूमिका शांत असणार का? अशी चर्चा रंगू लागली आहे..गोकुळ संघाची सर्वसाधारण सभा कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील महालक्ष्मी पशुखाद्य कारखान्यावर होत आहेत. यासाठी नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी गटाने सभास्थळी जास्तीत जास्त सभासद सकाळी लवकर आसनस्थ होण्यासाठी नियोजन केले आहे. पोलिस बंदोबस्तही मोठ्या प्रमाणात असणार आहे. अध्यक्षांसह संचालकांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याच्या सूचना नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या आहेत..कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा वादळी होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात होते. महायुतीच्या संचालक शौमिका महाडिक या व्यासपीठावर न जाता सभासदांमध्ये थांबणार आहेत अशी भूमिका त्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली होती. सत्ताधारी गटानेही सभासदांना पास देऊन लवकर आसनस्थ होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रश्नोत्तरातून सभा वादळी होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु शौमिका महाडिक आणि गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ हे सभागृहात सभेसाठी एकत्र आल्याने शोौमिका महाडिकांची भूमिका काहीशी मवाळ झाल्याचे दिसून येत आहे..Kolhapur Highway Accident : भल्या पहाटे पुण्याकडे निघालेल्या कागलमधील तरूणाचा भीषण अपघात, कष्ट करून आयुष्य घडविणाऱ्या दीपकचा मृत्यू चटका लावणारा.‘गोकुळ’मध्ये महायुतीची सत्ता असल्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणत असतील, तर आमदार सतेज पाटील यांनी आपण सत्तेत आहे की, सत्तेबाहेर हे जाहीर करावे’, असे आव्हान संचालिका शौमिका महाडिक यांनी दिले होते. दरम्यान,‘गोकुळ’च्या गेल्या काही वर्षांतील कारभाराबाबत माझे प्रश्न आहेत, त्याची उत्तरे अजून मिळालेली नाहीत, त्यामुळे उद्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्यासपीठावर नाही; पण सभासदांचे प्रश्न विचारण्यासाठी सभासदांसोबत मंडपात उपस्थित राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..‘महायुतीची सत्ता आहे म्हणून व्यासपीठावर या, असे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ म्हणतात, तर अहवालात इतर सगळी छायाचित्रे वापरली; पण भाजपच्या आमदार-खासदारांची का नाहीत? फक्त भाजपच्या नेत्यांना का डावलण्यात आले? असे सर्व काही होऊनही विरोध न करण्याची भूमिका घेत आहोत. किमान येथून पुढे तरी सर्व गोष्टींमध्ये सुधारणा कराव्यात. अध्यक्ष नवीन आहेत, त्यांना मागील कारभाराबद्दल वेठीस धरणार नाही. सभा शांततेत पार पडेल, याची काळजी घेऊ. पण, चुकीच्या कारभाराला आळा बसत नाही तोपर्यंत व्यासपीठावर जाऊन बसणार नाही’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.