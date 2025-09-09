कोल्हापूर

Shoumika Mahadik : मागची ४ वर्षे गोकुळच्या वार्षिक सभेला शौमिका महाडिकांची खुर्ची कोपऱ्यात, यंदा मात्र थेट मध्यभागी; सभा वादळी...

Gokul Dudh Sangh : गोकुळ संघाची सर्वसाधारण सभा कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील महालक्ष्मी पशुखाद्य कारखान्यावर होत आहे. याठिकाणी नेटके नियोजन केले आहे.
लुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवा
Kolhapur Politics : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विरोधी संचालक शौमिका अमल महाडिक यांच्यासाठी व्यासपीठावर ज्येष्ठ संचालकांच्या शेजारी खुर्ची ठेवली असून त्या सभासदांमध्ये बसणार असल्याचे काल जाहीर केल्यामुळे सभासदांमध्येही त्यांच्यासाठी खुर्चीची व्यवस्था केली आहे. यामुळे मागच्या ४ वर्षांपासून आक्रमक होत असलेल्या शौमिका महाडिक यांची यंदा भूमिका शांत असणार का? अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

