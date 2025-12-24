कोल्हापूर

Fox Attack Kolhapur : बिबट्यानंतर कोल्हापुरात कोल्हा; कसबा बावड्यात कोल्हा आल्याने एकच गोंधळ, रेडकावर हल्ला

Kasba Bawada Fox Incident : बिबट्यानंतर आता कोल्हापुरात कोल्हा दिसून आला असून कसबा बावड्यात रेडकावर हल्ला झाल्याने नागरिकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला आहे.
Wild fox creates panic in residential area

ESAKAL

Sandeep Shirguppe
Forest Department Alert Kolhapur : कसबा बावडा येथील वाडकर गल्लीतून आज दुपारी अचानक एक कोल्हा भरवस्तीत आला. काही क्षणात ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि बावड्यात ‘कोल्हा आला रे कोल्हा’चा गलका झाला. हा कोल्हा पंचगंगा नदीला लागून असलेल्या उसाच्या शेतातून वस्तीत आल्याची माहिती आहे. पिंजार गल्लीत या कोल्ह्याने एका रेडकावर हल्ला केला.

