Sugarcane Protest : आमदार यड्रावकरांनंतर आता आवाडेंच्या साखर कारखान्याची ऊस वाहतूक अडवली; स्वाभिमानी कार्यकर्ते आक्रमक

Kolhapur Sugarcane Protest : कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस दरावरून आंदोलन पेटले आहे. शिरोळ तालुक्यात उसाने भरलेली वाहने पेटवून देण्याचा प्रकार घडला तर आंदोलन अंकुशकडून आमदार यड्रावकरांच्या साखर कारखान्यावर सलग दोन दिवस ठिय्या आंदोलन करण्यात आले आहे. दरम्यान हातकणंगले तालुक्यातील हुपरीमधील जवाहर सहकारी साखर कारखान्याचा उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून अडवण्यात आला. दरम्यान स्वाभिमानी पदाधिकारी आणि संचालक यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर वाहन सोडण्यात आले..आमदार यड्रावकरांच्या साखर कारखान्याची ऊस वाहतूक अडवण्यात आली होती. दरम्यान, आमदार राहुल आवाडे यांचा जवाहर सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस तोडी सुरू झाल्या आहेत. याची माहिती स्वाभिमानीच्या पदाधिकाऱ्यांना समजताच हुपरी गावात ऊस वाहतूक अडवण्यात आली. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जवाहर साखर कारखान्याच्या संचालकांना परत ऊस तोड दिल्यास स्वाभिमानी स्टाईल उत्तर देणार असल्याचे राजाराम देसाई यांनी सांगितलं. तसेच जवाहर साखर कारखान्याला ३ हजार ७५१ रुपये पहिला हप्ता देण्याबाबत निवेदन देणार असल्याची माहिती राजाराम देसाई यांनी दिली. यावेळी हुपरीतील मुख्य चौकात वाहन अडवल्याने मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती..Kolhapur Sugar Season: काेल्हापूर जिल्ह्यातील साखर हंगामावर 'अवकाळी'चे 'पाणी'; हंगाम लांबण्याची भीती; मोळी टाकली, उसाची प्रतीक्षाच.पोलिस निरीक्षक खानापुरे- आंदोलकांमध्ये वादआंदोलन अंकुशच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिरोळ-जयसिंगपूर मार्गावरील केपीटीजवळ उसाचे वाहन रोखले. यावेळी शिरोळ पोलिस ठाण्याचे नूतन पोलीस निरीक्षक प्रवीण खानापुरे व आंदोलन अंकुशच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. पोलीस निरीक्षक खानापुरे यांनी शिवीगाळ केल्यानंतर संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचा चांगला समाचार घेत राकेश जगदाळे यांनी तुम्ही आमचे सेवक असल्याचे जाणीव करून दिली..शिरोळ तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून ऊस दरासाठी विविध मार्गानी आंदोलने सुरू आहेत. उसाचा भाव निश्चित करून हा भाव मिळवण्यासाठी शेतकरी चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते सक्रिय झाले आहेत. तालुक्यात विविध मार्गानी आणि विविध संघटनांकडून आंदोलने सुरू आहेत. एक नोव्हेंबरपासून राज्यातील साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू होणार असला तरी कर्नाटकात सुरू झालेल्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील साखर कारखान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..