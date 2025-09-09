कोल्हापूर

Ganpatil Tractor Dance Case : कुठल्या देवानं सांगितलयं ट्रॅक्टरवर उभा राहून नाचायला, कोल्हापुरात ४५४ मंडळांची वारी होणार आता कोर्टात

Kolhapur News Today : गणेशोत्सवात ‘साऊंड सिस्टीम’चा दणदणाट करणाऱ्या जिल्ह्यातील तब्बल ४५४ मंडळांना पोलिसांनी नोटिसा पाठविल्या आहेत. या मंडळांनी साठ दिवसांत त्याचे उत्तर द्यायचे आहे.
Ganesh Festival Kolhapur : गणेशोत्सवात ‘साऊंड सिस्टीम’चा दणदणाट करणाऱ्या जिल्ह्यातील तब्बल ४५४ मंडळांना पोलिसांनी नोटिसा पाठविल्या आहेत. या मंडळांनी साठ दिवसांत त्याचे उत्तर द्यायचे आहे. त्यानंतर पोलिस उपअधीक्षकांकडून पुराव्यासह खटले दाखल होणार आहेत.

