Ganpatil Tractor Dance Case : कुठल्या देवानं सांगितलयं ट्रॅक्टरवर उभा राहून नाचायला, कोल्हापुरात ४५४ मंडळांची वारी होणार आता कोर्टात

Ganesh Festival Kolhapur : गणेशोत्सवात ‘साऊंड सिस्टीम’चा दणदणाट करणाऱ्या जिल्ह्यातील तब्बल ४५४ मंडळांना पोलिसांनी नोटिसा पाठविल्या आहेत. या मंडळांनी साठ दिवसांत त्याचे उत्तर द्यायचे आहे. त्यानंतर पोलिस उपअधीक्षकांकडून पुराव्यासह खटले दाखल होणार आहेत..आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होऊ नये, ट्रॅक्टरच्या बोनेटवर उभा राहून नाचू नये, अशा सूचना पोलिसांनी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना केल्या होत्या. यासाठी पोलिसांनी सिस्टीमचालक आणि मालक यांच्यासोबतही बैठक घेतली होती. मंडळाच्या अध्यक्षांसह कार्यकर्त्यांना सूचना दिल्या होत्या, तरीही पोलिसांच्या आवाहनाला धाब्यावर बसवून पोलिसांसमोर मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी धडकी भरविणारा आवाज सिस्टीमवर सोडला. पोलिसांनी या संदर्भातील नोंदी घेतल्या आहेत. अशा सर्व मंडळांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्याचे काम सुरू केले असून, आजपर्यंत ४५४ मंडळांना नोटिसा पाठविल्या आहेत..पोलिसांनी मिरवणुकीत आवाजाचे डेसिबल मोजले आणि चित्रीकरणही केले आहे. या सर्वांचा उपयोग करून थेट उपअधीक्षकांकडून संबंधित मंडळांविरोधात खटले दाखल केले जाणार आहेत. नोटिसा मिळाल्यापासून साठ दिवसांत मंडळांना खुलासा सादर करावा लागणार आहे. आजपर्यंत खटले दाखल करताना केवळ मुंबई पोलिस ॲक्टनुसार केले जात होते; मात्र आता ध्वनिप्रदूषण कायद्यानुसारही खटले दाखल होण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Gazette: मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठा पुरावा! कोल्हापूर गॅझेटमध्ये कुणबी अन् मराठ्यांची 'अशी' नोंद.पोलिसांनी वारंवार आवाहन करूनही मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठे स्ट्रक्चर उभे केले. मोठ्या आवाजाच्या साऊंड सिस्टीमचा वापर केला. त्यावेळी कार्यकर्त्यांना कोणताही विरोध केला नाही. आता थेट कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.