Kolhapur Accident News : लहान मुलगा आडवा आला म्हणून वाहन वळवले अन् कृषी अधिकाऱ्याचा मृत्यू, शेतकऱ्यांचा पाठीराखा गेल्याने हळहळ

Kolhapur Road Accident News : लहान मुलगा आडवा आल्याने वाहन वळवले आणि कृषी अधिकाऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाला. शेतकऱ्यांचा खरा पाठीराखा गेल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
Sandeep Shirguppe
Tragic Accident News : लहान मुलगा आडवा आल्याने त्याला चुकवण्याच्या प्रयत्नात झालेल्या अपघातात हुपरी विभागाचे उपकृषी अधिकारी राहुल कुलकर्णी (वय ५२) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. हा अपघात रविवारी (ता. ४) हेरले (ता. हातकणंगले) माळभाग फाट्यावर झाला होता. उपचार सुरू असताना गुरुवारी (ता. ८) रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघाताची नोंद राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे.

