Kolhapur Accident News : लहान मुलगा आडवा आला म्हणून वाहन वळवले अन् कृषी अधिकाऱ्याचा मृत्यू, शेतकऱ्यांचा पाठीराखा गेल्याने हळहळ

लहान मुलगा आडवा आल्याने त्याला चुकवण्याच्या प्रयत्नात झालेल्या अपघातात हुपरी विभागाचे उपकृषी अधिकारी राहुल कुलकर्णी (वय ५२) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. हा अपघात रविवारी (ता. ४) हेरले (ता. हातकणंगले) माळभाग फाट्यावर झाला होता. उपचार सुरू असताना गुरुवारी (ता. ८) रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघाताची नोंद राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, राहुल कुलकर्णी हे राज्य शासनाच्या कृषी विभागामध्ये उपकृषी अधिकारी म्हणून हुपरी या ठिकाणी कार्यरत होते. इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी त्यांची निवडणूक कर्मचारी म्हणून नेमणूक झाली होती. रविवारी ते इचलकरंजीला निवडणूक प्रशिक्षणासाठी गेले होते..प्रशिक्षण आटोपून सायंकाळी आठच्यादरम्यान आपल्या मोटारसायकलवरून कोल्हापूर येथील आपल्या घरी निघाले होते. ते हेरले फाट्यावरील माळभागावर आले असता एक लहान मुलगा अचानक रस्त्यावरून आडवा गेल्याने त्याला चुकवण्याच्या प्रयत्नात गाडीला ब्रेक लावल्याने ते रस्त्यावर जोरात आपटले. त्यांच्या डोक्याला गंभीर इजा झाली होती. त्यांच्या ओळखपत्रावरून माणगावच्या अरुण मगदूम यांनी संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांना माहिती दिली..त्यानंतर कृषी अधिकारी महादेव जाधव, नारायण कटकोळे, सचिन आलमाने, राहुल पाटील यांनी तत्काळ त्यांना कोल्हापूर येथे एका खासगी रुग्णालयांत उपचारासाठी दाखल केले होते. रात्री उशिरा राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली होती. त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा होत होती. पण, गुरुवारी अचानक त्यांची तब्येत पुन्हा बिघडली. रात्री आठच्यादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..कुलकर्णी हे गेली वीस ते पंचवीस वर्षे हातकणंगले तालुक्यामध्ये कृषी अधिकारी म्हणून काम करत होते. त्यांनी तालुक्यामध्ये जलसंधारणचे काम मोठ्या प्रमाणात केले होते. त्याचबरोबर पीक वाढीसाठी त्यांनी शेतकरी मेळावा घेऊन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मार्गदर्शन केले होते. त्यांच्या मागे आई, पत्नी आणि दोन मुले असा परिवार आहे..