Ajara Farmer : थंडीचा जादुई परिणाम! आजऱ्यात आंब्याला मोहर, उत्पादकांच्या चेहऱ्यावर हास्य

Mango Bloom Boosts : थंडीचा अनुकूल परिणाम आणि निसर्गाची साथ लाभल्याने आजरा तालुक्यातील आंबा बागा यंदा मोठ्या प्रमाणात बहरल्या आहेत. ६० ते ९० टक्के झाडांवर मोहोर दिसू लागल्याने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण.
उत्तूर : आजरा तालुक्यात आंब्याच्या झाडांना मोठ्या प्रमाणात मोहोर आल्याने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण दिसू लागले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत पडलेल्या थंडीमुळे येथील हापूस, पायरी आंबा व इतर प्रजातींच्या बागा बऱ्यापैकी मोहरल्या आहेत.

