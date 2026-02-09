Ajara Farmer : थंडीचा जादुई परिणाम! आजऱ्यात आंब्याला मोहर, उत्पादकांच्या चेहऱ्यावर हास्य

उत्तूर : आजरा तालुक्यात आंब्याच्या झाडांना मोठ्या प्रमाणात मोहोर आल्याने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण दिसू लागले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत पडलेल्या थंडीमुळे येथील हापूस, पायरी आंबा व इतर प्रजातींच्या बागा बऱ्यापैकी मोहरल्या आहेत. .बागा मोहरण्याचे प्रमाण काही ठिकाणी ६० टक्के, तर काही ठिकाणी ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. ज्या बागा मोहरल्या आहेत. तेथील आंबा साधारणतः एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात बाजारात येण्याची शक्यता शेतकरी व तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत..Sindhudurg Farmer : उष्णतेचा चटका आणि ढगांची दाटी! दोडामार्गात काजू-आंबा मोहोर कोमेजून बागायतदार चिंतेत.दरवर्षी साधारणतः डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यात आंब्याला मोहोर येतो. पुढे मोहोराचे रूपांतर फळात होते. मात्र, आंबा परिपक्व होईपर्यंत अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. ढगाळ वातावरण निर्माण झाले की, मोहोर गळू लागतो. .तसेच लहान फळेदेखील पडू लागतात. त्यामुळे आंबा फळांचे भवितव्य निसर्गावर अवलंबून असते. आजरा तालुक्यातील ग्रामीण भागात व डोंगराळ परिसरात आंब्याचे पीक घेतले जाते. डोंगराळ भागात नैसर्गिक पद्धतीने आंब्याचे पीक घेतले जाते, तर काही ठिकाणी खतांचाही पुरेसा वापर केला जातो. .Ratnagiri Cashews : थंडीच्या कडाक्याने काजू बागा फुलल्या ; काजू हंगाम जोमात? थंडीने दिले काजूपिकाला जीवदान.निसर्गाच्या लहरीपणामुळे गेल्यावर्षी आंब्याचे पीक अपेक्षित असे आले नाही. परंतु यावर्षी मध्यंतरी पडलेल्या थंडीमुळे आंब्याना मोठ्या प्रमाणात मोहोर बहरल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे यंदा उच्चांकी पिकाची अपेक्षा आहे. .गेल्या दोन वर्षांत चक्रीवादळ, बदलते हवामान, अवकाळी पाऊस याप्रमाणे लहरी निसर्गाचा फटका बसल्याने सर्वसामान्यांना आवाक्याबाहेर राहिलेला आंबा यंदा सर्वांचे तोंड गोड करण्याची चिन्हे दिसत आहेत..पुढील काही दिवसांत आंब्यासाठी आवश्यक असलेले पोषक वातावरण राहिल्यास यावर्षी चांगले पीक येईल, अशी आंबा बागायतदारांची अपेक्षा आहे. आंब्याच्या झाडांना चांगला मोहोर दिसून येत असल्याने यंदा चांगले पीक येण्याची शक्यता आहे.- शिवाजी गडकरी, कृषी सहाय्यक, बहिरेवाडी.यावर्षी आंब्याच्या झाडांना उत्तम मोहोर आला असून, काही ठिकाणी झाडांवर लहान कैऱ्यादेखील तयार झाल्या आहेत. रोग किंवा अळी लागू नये यासाठी काळजी घ्यावी लागते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी चांगले पीक येण्याची शक्यता आहे. झाडांवर हिरवीगार लहान कैरी आल्याने समाधानकारक परिस्थिती आहे. यंदा चांगली फळे येणार असल्याचने शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल.- प्रशांत पोतदार, आंबा उत्पादक, उत्तूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.