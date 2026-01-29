कोल्हापूर

Kolhapur ZP Election : आजऱ्यात राजकीय भूकंपाची चाहूल! आयात उमेदवारांमुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये संताप उसळला

Ajara Political : आयात उमेदवार, बदलणाऱ्या आघाड्या आणि नाराज कार्यकर्ते यामुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Political leaders and workers discussing strategies ahead of Ajara ZP and Panchayat elections.

रणजित कालेकरसकाळ वृत्तसेवा
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक ही राजकीय संदर्भ बदलणारी असून, तालुक्याच्या राजकारणावर दूरगामी व दीर्घकालीन परिणाम करणारी ठरणार आहे. यातून राजकारणाची फेरमांडणी होणार आहे.

