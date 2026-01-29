Kolhapur ZP Election : आजऱ्यात राजकीय भूकंपाची चाहूल! आयात उमेदवारांमुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये संताप उसळला

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक ही राजकीय संदर्भ बदलणारी असून, तालुक्याच्या राजकारणावर दूरगामी व दीर्घकालीन परिणाम करणारी ठरणार आहे. यातून राजकारणाची फेरमांडणी होणार आहे..शिवसेना शिंदे गटाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी प्रथमच सर्वच जागांवर उमेदवार रिंगणात उतरवल्याने महायुतीतील घटक पक्षातच संघर्ष होणार आहे. सर्वांनीच आयात उमेदवारांना प्राधान्य दिल्याने कार्यकर्त्यांत नाराजीचा सूर आहे. उमेदवारी देण्यात नेत्यांनी सोयीच्या भूमिका घेतल्याने निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची फरपट झाली आहे. - रणजित कालेकर.Kolhapur Elections : भाजपच्या एका निर्णयावर तालुक्याचे राजकारण अवलंबून; जिल्हा परिषद रणधुमाळी रंगात.आजरा नगरपंचायतीच्या निर्मितीनंतर तालुक्यातील एक जिल्हा परिषद गट व दोन पंचायत समिती गण कमी झाल्याने तालुक्यात उत्तूर व पेरणोली हे दोन जिल्हा परिषद गट उत्तूर, भादवण व पेरणोली, वाटंगी हे चार पंचायत समिती गण अस्तित्वात आले आहेत. .बहुतांश गावांची अदलाबदल झाली आहे. तालुक्याच्या पूर्वीच्या कोळिंद्रे मतदारसंघातील पूर्वभागातील काही गावे उत्तूर जिल्हा परिषद गटाला जोडली आहेत. कोळिंद्रेची उर्वरित गावे व तालुक्याच्या पश्चिम भागातील गावांचा पेरणोली जिल्हा परिषद गटात समाविष्ट केलेली आहेत. .Radhanagari ZP : वारसदारांच्या राजकारणात सामान्य कार्यकर्ता भरडला; मतदार काय निर्णय घेणार?.दोन जिल्हा परिषद गटात असलेले राजकीय तुटलेपण सांधणे व भौगोलिक विस्तार मोठा असलेल्या मतदारसंघात कमी वेळेत मतदारापर्यंत पोहचण्याचे उमेदवारांसमोर आव्हान आहे. राष्ट्रवादीचे दोनही गट या निवडणुकीत एकत्रित आले आहेत..भाजप व शिवसेना शिंदे गटात युतीबाबत बोलणीही झालेली होती; पण दरम्यान उत्तूर गटात भाजप पुरस्कर्ते ताराराणी आघाडी मैदानात उतरणार असल्याचे दिसल्यावर शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी सावध झाले. त्यांच्यातील बोलणी फिसकटली. .भाजपकडून शिवसेना शिंदे गटाला डावलेले जात असल्याच्या आरोप करत त्यांनी पेरणोली व उत्तूर गटासह पंचायत समितीच्या सर्वच जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. तालुक्याच्या राजकारणात भाजपकडून शिवसेना शिंदे पक्षाला नेतेमंडळी गृहीत धरून चालतात. त्यांना डावलेले जाते, असा आरोप शिंदे शिवसेना पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे..दरम्यान, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष उमेश आपटे व उपाध्यक्ष उत्तम देसाई यांनी थेट भाजपशी घरोबा करून उमेदवारी मिळवली आहे. राष्ट्रवादीचे विष्णुपंत केसरकर, विठ्ठल उत्तूरकर यांनी धनुष्यबाण हातात घेतला आहे. .महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी शरद पवार गट व शिवसेना ठाकरे गट या दोघांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाशी जुळवून घेतल्याने काँग्रेसच्या जयवंतराव शिंपी गटाने पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याशी संधान बांधले आहे. .त्यांना उमेदवारी मिळाली नसली तरी भविष्यात पंचायत समितीत स्वीकृतीचा शब्द मिळाला आहे. तालुक्यात आघाड्यांबाबतीत गोंधळ सुरू असताना उमेदवार निवडीतील घोळ संपेना आणि मेळ जुळेना हेच चित्र कायम राहिले..निष्ठावंतांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी नेत्यावर शरसंधान साधण्यास सुरुवात केली आहे. आम्ही केवळ जाजमच उचलायचे का? अशा तिखट प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून ऐकावयास मिळत आहेत. या निवडणुकीत राजकीय ट्विस्ट अनेकदा घडल्याने कुणी कुणाची उमेदवारी पळवली हे कोडेच होते. .यात काँग्रेसचे पदाधिकारी भाजपचे उमेदवार झाले तर राष्ट्रवादीतील पदाधिकारी शिवसेनेचे उमेदवार झाले. एका क्षणात बदणारे राजकीय चित्रामुळे कार्यकर्त्यांत संभ्रम राहिला आहे. अनेक निवडणुकांत एकत्रित लढलेले या निवडणुकीत एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी झाले आहेत. त्यामुळे राजकारणात आजचे मित्र उद्याचे शत्रू याची प्रचिती जनतेला आली. आगामी गोकुळ व जिल्हा बॅंक या शिखर संस्थांच्या निवडणुकीत याचे पडसाद उमटतील. जनतेचे प्रश्न दुर्लक्षित.तालुक्यात वाढलेला वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकरी हैराण झालेला आहे. वन्यप्राण्यांमुळे शेती ओस पडत चालली आहे. तालुक्यातील सुमारे १६०० हेक्टर शेती पडीक पडली आहे. वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवावर ठोस उपाययोजना न केल्यास शेतकरी शेतीतून बाहेर पडण्याची भीती आहे. नोकरी, व्यवसायासाठी स्थलांतर वाढले आहे. .त्याचबरोबर तालुक्यात पाटबंधारे प्रकल्प झाले तरी धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. पर्यटनातून रोजगाराची मोठी संधी आहे. यासह विविध पायाभूत सुविधांच्या समस्या आहेत. याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे ऐकावयास मिळते. जनतेचे प्रश्न उपस्थित होऊन प्रचाराचा मुद्दा बनणारा का? त्यांच्या सोडवणुकीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ होण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..२०१७ चे जिल्हा परिषद (गट) बलाबलकाँग्रेस - उत्तूरराष्ट्रवादी काँग्रेस- आजराभाजप पुरस्कृत ताराराणी आघाडी पक्ष - कोळिंद्रे.२०१७ चे पंचायत समिती (गण) बलाबलराष्ट्रवादी- ५ - कोळिंद्रे, आजरा, पेरणोली, उत्तूर, भादवणताराराणी आघाडी - १- गजरगाव.दृष्टिक्षेपाततालुक्यात एकूण मतदान केंद्रे = १२७ एकूण मतदार = ९६ हजार ६११लोकसंख्या = १,२०,२६५ (आजरा नगरपंचायतीसह)पुरुष मतदार = ४७०१५महिला मतदार = ४९५९६प्रथमच सर्व ठिकाणी शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार.दृष्टिक्षेपातप्रथमच सर्व ठिकाणी शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवारगण व गट कमी झाल्याने वाढली चुरसमतदारसंघाचा भौगोलिक आवाका व मतदारसंख्या जास्त यामुळे उमेदवारांची वाढली डोकेदुखीकाँग्रेसच्या अस्तित्वाचा प्रश्नआगामी गोकुळ व जिल्हा बॅंक निवडणुकीत पडसाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 