Ajit Pawar NCP : अजित पवारांच्या पक्षाला कोल्हापुरातून बुस्टर, २५ हजारांहून अधिक कार्यकर्ते राष्ट्रवादीत करणार प्रवेश

'जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील व जिल्हा बँकेचे संचालक राजेश पाटील यांच्यासह करवीर आणि राधानगरी तालुक्यांतील २५ हजारांहून अधिक कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षात प्रवेश करणार आहेत. हा प्रवेश मेळावा सोमवारी (ता. २५) सडोली खालसा (ता. करवीर) येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत होणार असून त्यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,' असे आवाहन भोगावती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी केले..मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर राधानगरीतील कार्यकर्त्यांचा मेळावा व पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा बँकेचे संचालक राजेश पाटील, 'गोकुळ'चे माजी संचालक पी. डी. धुंदरे, ए. डी. चौगले, शिवाजीराव कारंडे, प्रा. डॉ. सुनील खराडे, कृष्णराव पाटील, धीरज डोंगळे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते..अध्यक्ष पाटील म्हणाले, 'भोगावती कारखाना सभासदांच्याच मालकीचा राहावा, म्हणून पी. एन. पाटील यांनी जीवाचे रान केले. तोच उद्देश त्यांचे पुत्र राहुल आणि राजेश यांचा आहे. कारखाना हा पक्षप्रवेशाच्या अनेक घटकांपैकी एक घटक आहे. कारखान्याला आर्थिक मदत मिळेलच, शिवाय मोठे राजकीय पाठबळ देण्याचे वचन राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी दिले आहे..आमचे नेते पी. एन. पाटील यांचे निधन, त्यानंतर विधानसभेचा पराभव यातूनही पाटील बंधूंनी सावरून कार्यकर्त्यांचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या मागे या गटाच्या सर्व नेते व कार्यकर्त्यांनी एकसंध राहावे.' याप्रसंगी धुंदरे यांनी राधानगरी तालुक्यातून मोठे पाठबळ देऊ, असे स्पष्ट केले. सुभाष पाटील यांनी आभार मानले..