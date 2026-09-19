Western Ghats Biodiversity : सह्याद्रीच्या कुशीत दडलाय अमूल्य खजिना! आजरा परिसरात सापडल्या शेकडो दुर्मीळ औषधी वनस्पती; टाटा संस्थेकडून सर्वेक्षण

आजरा : आजरा तालुका हा आंबोली परिसराला जोडून आहे. हा परिसर सह्याद्रीच्या रांगा व उपरांगात (Ajra medicinal plants) येतो. येथील जैवविविधता समृध्द असून, शेकडो प्रकारच्या दुर्मीळ औषधी वनस्पतींचे अस्तित्व आढळते. याच्या नोंदी विविध संशोधन संस्थांनी घेतल्या आहेत. वनस्पतींचे संवर्धन व जतनाची गरज आहे. शासनस्तरावर व्यापक पातळीवर पावले उचलण्याबरोबर, नागरिक, शाळा महाविद्यालयांतील विद्यार्थांच्या जनजागृतीची आवश्यकता आहे..भारतीय प्राचीन ग्रंथामध्ये वनाैषधीचे महत्त्व विशद केले आहे. आयुर्वेद, चरक संहिता यासह अनेक ग्रंथात वनाैषधीचे नावे, उपचार पध्दतीची माहिती दिली आहे. हा तालुका सह्याद्रीच्या पश्चिम घाटाच्या परिसरात येत असल्याने येथील जंगल, डोंगरकपारी, ओलसर प्रदेश आणि गवताळ भागात विविध दुर्मीळ वनौषधी मोठ्या प्रमाणात आढळतात..डोंगराळ भूप्रदेश, मोठ्या प्रमाणातील नैसर्गिक वनक्षेत्र, पावसाचे प्रमाण आणि पश्चिम घाटातील विविध अधिवास यामुळे येथे वनस्पतींच्या अनेक प्रजातींना पोषक वातावरण मिळते. येथील वनस्पतींवर झालेल्या अभ्यासामध्ये स्थानिक लोकांकडून औषधी उपयोगासाठी अनेक वनस्पतींचा पारंपरिक वापर सांगितला आहे..Ancient Ganesh Idol : गणेशोत्सवात अद्भुत योग! 1800 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या आलास गावात सापडली 1200 वर्षे जुनी चालुक्यकालीन प्राचीन गणेशमूर्ती अन् नंदी.स्थानिक वैद्य व आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीमध्ये या वनस्पतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. अडूळसा, जांभूळ, हिरडा, बेहडा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सफेद मुसळी, काळी मुसळी, रान हळद, शतावरी, वावडींग, भुईआवळा, टाकळा, बेल, आघाडा, मुरुंडशेंग, गुळवेल, कुटज (कुडा), आंबेरी (आंबेहळद), उंबर, कळलावी (अग्निशिखा), अनंतमुळ, भारंगी, अमृता (नरक्या), अमरकंद, बेडकीचा पाला (गुडमार), अशोक, धुपाचे झाड, कापूर वृक्ष, आंबट वेल, एकबोली, कडुलिंब, कोरफड (कुमारी), तुळस, अंजन, अक्कलकाडा, आंबाडी यासह शेकडो वनाैषधी आढळतात..रामतीर्थ परिसरात ९० वनौषधींची नोंदकोल्हापूरची निसर्ग मित्र संस्था व वनस्पती शास्त्रज्ञ डाॅ. मधुकर बाचूळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजऱ्याजवळील रामतीर्थ परिसरात नोंदी घेतल्या. यामध्ये ९० वनाैषधी आढळल्या आहेत..Garlic for High Cholesterol : सकाळी रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण खाल्ल्याने खरंच कोलेस्ट्रॉल कमी होते का? NCBI संशोधनातून काय समोर आले?.वनौषधींचे अस्तित्व धोक्यातखाणकाम, विविध विकास प्रकल्प, मानवी हस्तक्षेप व पर्यावरणीय बदल, जंगल तोड आणि अधिवास नष्ट होणे, तस्कराकडून होणारी अवैध वाहतूक, वणवे आग, अनियंत्रित वनाैषधी संकलन, माहितीचा अभाव, परदेशी आक्रमक वनस्पती आदी प्रमुख कारणांमुळे औषधी वनस्पतींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे..टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडून सर्वेक्षणटाटा समाजविज्ञान संस्थेने १९७० मध्ये आंबोली व आजरा डोंगर परिसराचे सर्वेक्षण केले. यामधे या परिसरात सुमारे तीन हजार औषधी वनस्पतीची नोंद केली. यामध्ये दुर्मीळ वनौषधीही नोंदवल्या गेल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.