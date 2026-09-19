कोल्हापूर

Western Ghats Biodiversity : सह्याद्रीच्या कुशीत दडलाय अमूल्य खजिना! आजरा परिसरात सापडल्या शेकडो दुर्मीळ औषधी वनस्पती; टाटा संस्थेकडून सर्वेक्षण

rare medicinal plants and biodiversity conservation in Ajra Amboli : आजरा-आंबोली सह्याद्री परिसरात समृद्ध जैवविविधता असून अनेक दुर्मीळ वनौषधी आढळतात. रामतीर्थ परिसरात ९० वनौषधींची नोंद झाली असून संवर्धनासाठी व्यापक जनजागृती आवश्यक आहे.
Rare Medicinal Plants in Ajra Amboli

Rare Medicinal Plants in Ajra Amboli

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

आजरा : आजरा तालुका हा आंबोली परिसराला जोडून आहे. हा परिसर सह्याद्रीच्या रांगा व उपरांगात (Ajra medicinal plants) येतो. येथील जैवविविधता समृध्द असून, शेकडो प्रकारच्या दुर्मीळ औषधी वनस्पतींचे अस्तित्व आढळते. याच्या नोंदी विविध संशोधन संस्थांनी घेतल्या आहेत. वनस्पतींचे संवर्धन व जतनाची गरज आहे. शासनस्तरावर व्यापक पातळीवर पावले उचलण्याबरोबर, नागरिक, शाळा महाविद्यालयांतील विद्यार्थांच्या जनजागृतीची आवश्यकता आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sahyadri Forest Department
Biodiversity
Medicinal plants
Marathi News Esakal
www.esakal.com