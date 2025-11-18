Ajra Politics: ताराराणी आघाडीचा आजऱ्यात दमदार प्रवेश; विरोधी आघाडी जागावाटपाच्या अडकली तिढ्यात!

आजरा: आजरा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत सत्ताधारी गटाचे व भाजप नेते अशोक चराटी व शिवसेना शिंदे गटाची युती झाली आहे. त्यांनी ताराराणी आघाडी पक्ष निवडणूक रिंगणात उतरला आहे..नगराध्यक्षपदाचे स्वतः अशोक चराटी उमेदवार असून, १७ प्रभागांतील उमेदवारही जाहीर केले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसमध्ये एक दोन प्रभागातील जागेचा तिढा सुटलेला नसल्याने विरोधी आघाडीला विलंब होत आहे..Sangli News: अजित पवार आणि शरद पवार गट आमने-सामने; आष्ट्यातील रणधुमाळीत भाजपचा उमेदवार ठरविणं कठीण!.या आघाडीमध्ये जुना भाजप, आजरा अन्याय निवारण समिती, शिवसेना ठाकरे गट, काही मुस्लिम गटही सहभागी होणार आहेत. कॉंग्रेसने पक्ष चिन्हाचा आग्रह धरला तर आघाडीमध्ये बिघाडीचीही शक्यता आहे..चराटी यांच्याबरोबर त्याचे मित्र राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे तालुका अध्यक्ष मुकुंदराव देसाई यांची आघाडी होईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, याला पूर्णविराम मिळाला आहे. चराटी यांनी शिंदे गटाला घेऊन ताराराणी आघाडी पक्ष रिंगणात उतरला आहे..Kolhapur Election: भाजपला टक्कर देण्यासाठी विरोधकांची धडपड; सूर न जुळल्याने आघाड्या मात्र अडखळल्या!.पण, त्यांच्याविरोधात तयार होणाऱ्या आघाडीला विलंब लागत आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये एक दोन प्रभागातील उमेदवारीवरून तिढा तयार झाला आहे. याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याचबरोबर या आघाडीसोबत अन्याय निवारण समिती, जुनी भाजप, शिवसेना ठाकरे गट, काही मुस्लिम गट राहणार आहेत. कॉंग्रेस पक्ष चिन्हाबाबत आग्रही राहणार असल्याचे सांगितले जाते. .त्यामुळे पक्ष चिन्हावरून जुना भाजप गटातील पदाधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या आघाडीमध्ये वेगवेगळ्या विचाराचे पक्ष, गटतट कार्यरत असून, ताराराणी आघाडीला सक्षम पर्याय देण्यासाठी पक्ष चिन्हाचा आग्रह धरू नये. यामुळे आघाडीत बिघाडी होऊ शकते, असे मत जुने भाजपचे पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.