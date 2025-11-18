कोल्हापूर

Ajra Politics: ताराराणी आघाडीचा आजऱ्यात दमदार प्रवेश; विरोधी आघाडी जागावाटपाच्या अडकली तिढ्यात!

pposition alliance struggles: ताराराणी आघाडीने नगराध्यक्ष आणि सर्व १७ प्रभागांचे उमेदवार जाहीर केले असताना विरोधी आघाडी प्रभाग वाटपात गुंतलेली दिसते.
सकाळ वृत्तसेवा
आजरा: आजरा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत सत्ताधारी गटाचे व भाजप नेते अशोक चराटी व शिवसेना शिंदे गटाची युती झाली आहे. त्यांनी ताराराणी आघाडी पक्ष निवडणूक रिंगणात उतरला आहे.

