Kolhapur Election: आजऱ्यात बदलणार राजकीय समीकरण; नगरपंचायत निवडणुकीत नेत्यांचे ‘सोयीचे’ राजकारण रंगात

Ajra Nagar Panchayat Elections: आजरा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत नेत्यांच्या आघाड्यांच्या वाटाघाटी सुरू असून, त्यांची भूमिका कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे.
आजरा: आजरा नगरपंचायतीची निवडणूक ही पक्षीय पातळीवर लढवली जाणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. नेत्यांकडून आघाड्यांसाठी वाटाघाटी सुरू असल्या तरीही त्यांच्या सोयीच्या भूमिकेमुळे कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत. तालुक्याच्या राजकारणात प्रतिस्पर्धी असलेले नगरपंचायतीच्या निवडणूक रिंगणात या वेळी एकत्रित येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरातील राजकीय संदर्भ बदलणार असल्याचे दिसते.

