Kolhapur Election: आजऱ्यात बदलणार राजकीय समीकरण; नगरपंचायत निवडणुकीत नेत्यांचे ‘सोयीचे’ राजकारण रंगात

आजरा: आजरा नगरपंचायतीची निवडणूक ही पक्षीय पातळीवर लढवली जाणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. नेत्यांकडून आघाड्यांसाठी वाटाघाटी सुरू असल्या तरीही त्यांच्या सोयीच्या भूमिकेमुळे कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत. तालुक्याच्या राजकारणात प्रतिस्पर्धी असलेले नगरपंचायतीच्या निवडणूक रिंगणात या वेळी एकत्रित येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरातील राजकीय संदर्भ बदलणार असल्याचे दिसते. .१० मे २०२३ ला आजरा नगरपंचायतीच्या लोकनियुक्त नगरसेवकांची मुदत संपली. तेव्हापासून गेली अडीच वर्ष नगरपंचायतीवर प्रशासकराज आहे. त्यामुळे निवडणुकीबाबत उत्सुकता होती. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, अंतिम मतदार यादी या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून, अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया काही तासांवर आली आहे; .पण तरीही राजकीय आघाड्यांबाबत चित्र स्पष्ट झालेले नाही. भाजप प्रणीत सत्ताधारी ताराराणी आघाडीचा फार्म्युला या वेळीही अमलात आणणार असल्याचे दिसते. त्यांची राष्ट्रवादी शरद पवार, अजित पवार गटाशी बोलणी झाली असली तरी अद्याप स्पष्टता नाही. .Kolhapur Election: कोल्हापूर महापालिका निवडणूक: २० विषयांसाठी पथकं आणि अधिकारी सज्ज, प्रशासनाची तयारी पूर्ण!.काँग्रेस, भाजपचे काही जुने पदाधिकारी, आजरा रहिवासी अन्याय निवारण समिती व मुस्लिम समाजातील काही गट यांची चर्चा सुरू आहे. त्यांची विरोधी आघाडी मैदानात उतरण्याचे संकेत आहेत. याबरोबर अपक्ष उमेदवारासोबत तिसरी आघाडीही मैदानात येऊ शकते..शिवसेना शिंदे गट व शिवसेना उबाठा यांची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात आहे. भाजप, काँग्रेस या पक्षात नेत्यांमधे सवते सुभे असल्याने याही निवडणुकीत पक्षापेक्षा गट-तट अधिक प्रभावी राहणार आहेत. .Kolhapur Election: आरक्षणानंतर जागांसाठी सुरु होणार रस्सीखेच; महायुतीतल्या समीकरणावर ठरणार कोल्हापूरचं भविष्य!.शहरातील प्रत्येक प्रभागातील विविध समाजाची असलेली व्होट बॅंकेचा विचार उमेदवार निवडीत होणार आहे. भविष्यातील राजकारणाचा विचार करून एकमेकाला पूरक भूमिका घेण्यात नेतेमंडळीचा रस असून, या दोन दिवसांत आघाड्याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल..उमेदवार निवडीचा तिढानेतेमंडळीमध्ये उमेदवार निवडीचा तिढा कायम आहे. यामुळे काही प्रभागातील बोलणी फिस्कटली आहेत. वारसदार, जवळच्यांना उमेदवारी देण्याबाबत नेतेमंडळींचा प्रयत्न असल्याने कार्यकर्त्यांचे नाराजीनाट्यही रंगणार आहे..आबिटकर, मुश्रीफांच्या भूमिकेकडे लक्षपालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अजून आपले पत्ते खोललेले नाहीत. मंत्री मुश्रीफांच्या संपर्कात त्यांच्या पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे ते कोणती भूमिका घेणार, यावर बरंच काही अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.