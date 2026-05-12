Kolhapur Ajra 2 Drowning Death : सासऱ्यांचा निवृत्ती कार्यक्रम करून घरी जाताना मामा भाच्याचा हिरण्यकेशी नदीत बुडून मृत्यू, कोल्हापुरातील आजऱ्यातील घटना

Ajra taluka tragedy : आजरा तालुक्यातील एका दुःखद घटनेत पाण्याची खोली लक्षात न आल्याने मामासह भाच्याचा बुडून मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Drowning Death : (रणजीत कालेकर) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुका येथील हिरण्यकेशी नदीवरील हिरलगे-कोवाड बंधाऱ्यावर रविवारी दुपारी घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत मामा व भाच्याचा बुडून मृत्यू झाला. पाण्याच्या खोलीचा अचूक अंदाज न आल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मृतांमध्ये सुनील विष्णू सुतार (वय ५०, रा. कोवाड) आणि त्यांचे भाचे प्रवीण पांडुरंग सुतार (वय ३६, रा. वाळकी, ता. चिकोडी) यांचा समावेश आहे.

