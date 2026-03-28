कोल्हापूर

Illegal Infant Disposal Case : आक्काताई लावत होती मृत अर्भकाची विल्हेवाट, नातेवाईकांनी नकार दिल्यास थेट उघड्यावर अर्भक फेकायचे; पेशंटचीही होणार चौकशी

Infant Body Disposal Case : मृत अर्भकांची विल्हेवाट लावण्याच्या धक्कादायक प्रकारात ‘आक्काताई’वर गंभीर आरोप झाले असून या प्रकरणात संबंधित पेशंटचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Crime News : बिद्रीतील श्रद्धा हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या दोन नर्ससह चार एजंटांना पोलिसांनी अटक केली. संशयितांना आज न्यायालयात हजर केले असता तीन दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली. डॉ. युवराज पाटीलने गर्भपात केल्यानंतर काही अर्भके नातेवाइकांकडे सुपूर्द केली जात होती. तर काही अर्भके आक्काताई कांबळे (रा. बिद्री) हिच्याकडे सोपविली जात होती. आक्काताईकडे अर्भकांची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी होती, अशी कबुली डॉ. पाटीलने पोलिसांसमोर दिली.

Related Stories

No stories found.