Kolhapur Election : सोयरिकीचा ‘लळा’, निष्ठावंतांना ‘कळा’! आघाडीच्या समीकरणातील कार्यकर्त्यांना ‘माघारी’चे गिफ्ट

गडहिंग्लज : ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या असतात. त्यांच्यासाठी नेत्यांनी ही निवडणूक अंगावर घ्यायची असते; परंतु बदलत्या राजकीय सारिपाटात कोणत्याही स्थितीत सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोयीच्या आघाड्या होऊ लागल्या..त्यात निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनाच उमेदवारीपासून लांब राहावे लागल्याचा अनुभव या निवडणुकीत जिल्ह्यातील अनेक गट-गणामध्ये आला. त्यामुळे नेत्यांना सोयरिकीचा लळा लागला अन् त्याच्या कळा निष्ठावंतांना भोगाव्या लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..Pandharpur Politics: दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे आमदार पाटलांकडे; पंढरपूरच्या राजकारणात ट्विस्ट, कल्याणराव काळे, गणेश पाटलांची राजकीय कोंडी!.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक माघारीनंतर रंगात आली आहे. एकीकडे पक्षाची उमेदवारी मिळालेल्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, तर दुसऱ्या बाजूने आघाडीच्या राजकारणात अनेक वर्षे पक्ष संघटनेत सक्रिय असलेले बाजूला फेकले गेल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. .भाजप, दोन्ही राष्ट्रवादी, काँग्रेस, दोन्ही शिवसेना, जनता दल, वंचित बहुजन आघाडी, स्वाभिमानी पक्ष, जनसुराज्य आदी सर्वच पक्ष व विविध गटातटांच्या नेत्यांनी सत्तेसाठी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घातले आहेत. मूळ पक्षाचा कार्यकर्ता इच्छुक म्हणून उमेदवारी अर्ज भरतो. माघारीच्या पूर्वसंध्येपर्यंत त्याला तुलाच उमेदवारी असे सांगण्यातही येते. .Kolhapur ZP : पट्टणकोडोलीत राजकीय नाट्य; महाविकास आघाडीची एकजूट ठरली निर्णायक,भाजपसमोर थेट आव्हान.माघारीच्या दिवशी होणाऱ्या सोयीच्या आघाड्यांमध्ये मूळ निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचाच बळी दिला जातो. हा अनुभव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींत अनेकदा येतो. त्याला यावेळच्या नगरपरिषद, महापालिका आणि आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकाही अपवाद नाहीत. आमदारकी लढविलेल्या नेत्यांना या निवडणुका कार्यकर्त्यांसाठी लढवाव्या लागतात. .स्वतंत्र लढल्यास निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी मिळू शकते; परंतु स्वतंत्र लढल्यानंतर सत्तेपर्यंत पोहोचू याचा आत्मविश्वास सध्याच्या नेत्यांना नाही, असेच वातावरण सोयीच्या आघाड्यांवरून स्पष्ट दिसते. मग, सत्तेसाठी सुरू होतात आघाडीचे खेळ. एकमेकांच्या विरोधात लढलेलेसुद्धा कधी गळ्यात गळे घालतील आणि नेहमी सोबत असणाऱ्या नेत्यांमध्येही कधी दुरावा निर्माण होईल, याचा नेम नसतो. .कार्यकर्त्यांनी ईर्ष्या करायची आणि नेत्यांनी मात्र मिठ्या मारायच्या, हा जणू अलिखित नियमच बनल्याचा अनुभव अलीकडील काही वर्षांत येत आहे. त्यात सामान्य कार्यकर्त्याची काय चूक, हा प्रश्न पडावा, अशी अवस्था सध्याची आहे. सोयीला बळ,.कार्यकर्त्यांचा बळीनेत्यांच्या विजयात योगदान देणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा बळी आघाडीच्या राजकारणात जातो. त्याचे नेत्यांना काहीच देणे-घेणे नसल्याची अवस्था पाहायला मिळते. विशेषतः सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्याचा प्रत्यय येतोय. .महायुती आणि महाविकास या दोन्ही आघाड्यांमधील घटक पक्षांची तोंडे बहुतांश ठिकाणी एकमेकांच्या विरोधात आहेत. परिणामी, सोयीच्या आघाड्यांना बळ मिळाले अन् निष्ठावंताचा बळी गेल्याची स्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे.