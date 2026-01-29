कोल्हापूर

Kolhapur Election : सोयरिकीचा ‘लळा’, निष्ठावंतांना ‘कळा’! आघाडीच्या समीकरणातील कार्यकर्त्यांना ‘माघारी’चे गिफ्ट

Alliance Politics : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या राजकारणाची खरी कसोटी मानली जाते. मात्र बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे सत्तेसाठी सोयीच्या आघाड्या होताना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलले जात असल्याची भावना जिल्ह्यात ठळकपणे समोर येत आहे.
Party workers discussing candidate selection amid alliance politics during local body elections.

अजित माद्याळे : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या असतात. त्यांच्यासाठी नेत्यांनी ही निवडणूक अंगावर घ्यायची असते; परंतु बदलत्या राजकीय सारिपाटात कोणत्याही स्थितीत सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोयीच्या आघाड्या होऊ लागल्या.

