Almatti Dam Controversy : आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यावरून गिरीष महाजनांचा कर्नाटकला थेट इशारा; सांगली-कोल्हापूरच्या महापुराबाबत मोठं विधान

कोल्हापूर : सांगली, कोल्हापुरातील महापुराला आलमट्टी धरणातील साठाही कारणीभूत आहे. त्यामुळे आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास राज्य सरकारचा विरोधच आहे. केंद्र सरकारने आलमट्टीच्या उंची वाढीला परवानगी दिलेली नाही, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी (Girish Mahajan on Almatti Dam controversy) केले. कोल्हापुरात त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला..आलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत मंत्री महाजन म्हणाले, ‘आलमट्टी धरणामुळे सांगली आणि कोल्हापूरला महापुराचा फटका बसतो. त्यामुळे राज्य सरकारचा आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास विरोधच आहे. केंद्र सरकारनेही याला परवानगी दिलेली नाही. जर का कर्नाटक सरकारने यामध्ये कोणताही निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला, तर मुख्यमंत्री याबाबत योग्य ती कार्यवाही करतील.’.Koyna Reservoir Renamed : आता कोयना धरण 'छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर' नावाने ओळखले जाणार; शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय, पाहा काय आहे GR?.सीजेपीचे आंदोलन आणि काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेबद्दल मंत्री महाजन म्हणाले, ‘दिल्लीमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि त्या मागची भूमिका योग्य आहे. मात्र, या आंदोलनात काही राजकीय आणि गुंड सहभागी झाले. त्यांनी तेथे अनुचीत प्रकार केले. त्याचा पोलिस तपास करत आहेत. जे विद्यार्थी केवळ आपली भूमिका मांडण्यासाठी आले होते त्यांचा सरकार विचार करेल. भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना जनतेचा किती पाठिंबा आहे हे सांगण्यासाठी आता ज्योतीषाची गरज नाही. काँग्रेसला जनाधार राहिला नाही.’.खासदार कंगना राणावत यांच्या वक्तव्याविषयी ते म्हणाले, ‘विद्यार्थी आंदोलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घातले. आमदार व खासदारांनी भान बाळगले पाहिजे. परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक होईल, असा प्रयत्न आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.