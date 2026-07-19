Almatti & Hippargi Dam : अलमट्टी, हिप्परगी धरणातील पाणी पातळी वाढली, कोल्हापूर जिल्ह्याला धोका; माजी आमदार उल्हास पाटील हिप्परगी धरणावर पोहोचले

Kolhapur Panchganga River Flood Alert : कर्नाटकातील अथणी तालुक्यात कृष्णा नदीवरील हिप्परगी बॅरेजची पाणीपातळी कमी करून भविष्यातील महापुराचा धोका टाळावा, अशी मागणी माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी केली आहे. त्यांनी हिप्परगी बॅरेजला भेट देत तेथून दोन्ही राज्यांच्या सरकारांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आवाहन केले..उल्हास पाटील म्हणाले, की महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणाऱ्या कृष्णा नदीवरील अथणी तालुक्यातील हिप्परगी बॅरेजची पाहणी केली असता सध्या २२ गेटपैकी केवळ दोन गेटमधून पाण्याचा प्रवाह सुरू असून उर्वरित पाणी बॅरेजमध्ये अडविले जात आहे. अशा परिस्थितीत भविष्यात अतिवृष्टी झाल्यास सीमाभागासह शिरोळ तालुक्याला महापुराचा मोठा फटका बसू शकतो..त्यांनी सांगितले की, अलमट्टी धरणाची पाणीपातळी सध्या ५१७.५० मीटर असून तेथे सुमारे ९० टीएमसी पाणीसाठा आहे. त्याच धर्तीवर शिरोळ तालुक्यापासून सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावरील हिप्परगी बॅरेजची पाणीपातळीही ५२४ मीटरवरून ५१७.५० मीटरपर्यंत कमी करण्यात यावी. त्यामुळे पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाण्याचा निचरा होण्यास मदत होईल आणि महापुराचा धोका कमी होईल..Almatti Dam Water Storage : कोल्हापूर सांगलीला धडकी भरवणाऱ्या अलमट्टी, हिप्परगी धरणातील पाणीसाठा किती?; तज्ज्ञांनी दिली माहिती."नैसर्गिक आपत्तीवर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे शक्य नसले, तरी मानवनिर्मित अडथळ्यांमुळे पूरस्थिती अधिक गंभीर होऊ नये. त्यामुळे दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनी आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहून हिप्परगी बॅरेजची पाणीपातळी कमी करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा," अशी विनंतीही उल्हास पाटील यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.