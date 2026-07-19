कोल्हापूर

Almatti & Hippargi Dam : अलमट्टी, हिप्परगी धरणातील पाणी पातळी वाढली, कोल्हापूर जिल्ह्याला धोका; माजी आमदार उल्हास पाटील हिप्परगी धरणावर पोहोचले

Karnataka Dam Water Level : मुसळधार पावसामुळे अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणातील पाण्याची पातळी वाढली असून कोल्हापूर जिल्ह्यात पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी खासदार उल्हास पाटील यांनी हिप्परगी धरणाला भेट दिली.
Almatti & Hippargi Dam kolhapur flood shirol ulhas patil

Almatti & Hippargi Dam kolhapur flood shirol ulhas patil

esakal

Sandeep Shirguppe
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Kolhapur Panchganga River Flood Alert : कर्नाटकातील अथणी तालुक्यात कृष्णा नदीवरील हिप्परगी बॅरेजची पाणीपातळी कमी करून भविष्यातील महापुराचा धोका टाळावा, अशी मागणी माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी केली आहे. त्यांनी हिप्परगी बॅरेजला भेट देत तेथून दोन्ही राज्यांच्या सरकारांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आवाहन केले.

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