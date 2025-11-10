कोल्हापूर

Kolhapur News: सूर्यकिरणांनी देवीच्या खांद्याचा घेतला स्पर्श! श्री अंबाबाई मंदिरात दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळ्याला भव्य प्रारंभ

Amababai Temple: पहिल्याच दिवशी सूर्यकिरणांनी देवीच्या चरणांना स्पर्श करत खांद्यापर्यंतचा प्रवास पूर्ण केला; ढगांचा अडथळा नसल्याने पूर्ण क्षमतेने सोहळा अनुभवला.
Amababai Temple

Amababai Temple

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात रविवारी दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळ्याला प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशीच मावळतीची किरणे देवीच्या खांद्यापर्यंत पोहोचली. ती लुप्त होताना कानाकडे सरकली. यंदा ढगांचा अडथळा नसल्याने पूर्ण क्षमतेने किरणोत्सव होत आहे.

