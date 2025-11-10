Kolhapur News: सूर्यकिरणांनी देवीच्या खांद्याचा घेतला स्पर्श! श्री अंबाबाई मंदिरात दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळ्याला भव्य प्रारंभ

कोल्हापूर: करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात रविवारी दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळ्याला प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशीच मावळतीची किरणे देवीच्या खांद्यापर्यंत पोहोचली. ती लुप्त होताना कानाकडे सरकली. यंदा ढगांचा अडथळा नसल्याने पूर्ण क्षमतेने किरणोत्सव होत आहे. .रविवारी सायंकाळी पाच वाजून पाच मिनिटांनी मंदिरद्वारातून सूर्यकिरणांनी प्रवेश केला. किरणांनी पाच वाजून ४२ मिनिटांनी देवीचे चरणस्पर्श करून हळूहळू पाच वाजून ४३ मिनिटांपर्यंत गुडघ्यापर्यंत पोहोचली. .Kolhapur Ambabai : भरपावसातही अंबाबाई दर्शनासाठी ‘भक्ती’चा पूर, पाचव्या माळेला दोन लाख २३ हजार भाविकांनी घेतले दर्शन.पाच वाजून ४७ मिनिटांनी देवीच्या डाव्या कानापर्यंत पोहोचून हळूहळू लुप्त झाली. त्यानंतर मंदिरामध्ये देवीची आरती होऊन हा सोहळा पूर्ण झाला. यावेळी देवस्थानचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, व्यवस्थापक महादेव दिंडे व अभ्यासक प्रा. मिलिंद कारंजकर उपस्थित होते..विकास आराखड्यात सात दिवसांच्या किरणोत्सवातील अडथळे होणार दूरकरवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात दक्षिणायन व उत्तरायण किरणोत्सव सोहळा होतो. पूर्वी हा किरणोत्सव तीन दिवसांचा होता. २०१८ पासून पाच दिवस चाचणी झाल्यानंतर तो पाच दिवसांचा म्हणून जाहीर करण्यात आला. सध्या गरुड मंडप उतरल्यानंतर सात दिवसांचा होतो आहे का, याची चाचपणी केली जात आहे. .Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिरात आजपासून किरणोत्सव, शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेला दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळा म्हणजे नेमकं काय?.किरणोत्सवाच्या पूर्वी दोन दिवस चाचणी घेतली जाते. या दिवशी किरणे गाभाऱ्यापर्यंत पोहोचतात. मात्र, त्यातील अडथळे दूर केल्यास तो पूर्ण क्षमतेने होईल, असा देवस्थान समितीचा अंदाज आहे. त्यामुळे सात दिवसांच्या किरणोत्सवातील अडथळ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांचा विकास आराखड्यात समावेश केला आहे. त्यासह सर्वच अडथळे आराखडा राबविताना काढले जाणार असल्याची माहिती सचिव नाईकवाडे यांनी दिली..किरणांचा प्रवास असा...महाद्वार कमान ः ५ वाजून १० मिनिटे, गरुड मंडप मार्ग ः ५ वाजून १४ मिनिटे, मंदिराच्या मागे ः ५ वाजून २३ मिनिटे, कासव चौक ः ५ वाजून २८ मिनिटे, पितळी उंबरा ः ५ वाजून ३२ मिनिटे, चांदीचा उंबरा ः ५ वाजून ३५ मिनिटे, कटांजन ः ५ वाजून ४१ मिनिटे, चरणस्पर्श ः ५ वाजून ४२ मिनिटे, गुडघ्यापर्यंत ः ५ वाजून ४३ मिनिटे, कंबरेपर्यंत ः ५ वाजून ४३ मिनिटे, खांद्यापर्यंत ः ५ वाजून ४५ मिनिटे, कानापर्यंत ः ५ वाजून ४७ मिनिटे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.