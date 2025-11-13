Kolhapur news: ढगांचा अडथळा! अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सवात यंदा कमी तीव्रतेचे किरण; भाविकांमध्ये निराशा

कोल्हापूर: करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात सुरू असलेल्या दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळ्यात चौथ्या दिवशी ढगांचा अडथळा आल्याने किरणोत्सव पूर्ण क्षमतेने होऊ शकला नाही. सायंकाळी ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे किरणांची तीव्रता कमी होती. त्याशिवाय आर्द्रतेतही वाढ झाल्याने अपेक्षित किरणे गाभाऱ्यात पोहोचू शकली नाहीत. .आज ढगांची झालर व हवेत बाष्पाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे काहीशा कमी तीव्रतेच्या सोनेरी किरणांनी पाच वाजून ९ मिनिटांनी मंदिराच्या प्रवेशद्वारातून किरणे आत आली. ५ वाजून ४२ मिनिटांनी किरणे देवीच्या गुडघ्यापर्यंत पोहोचली .Kolhapur News: सूर्यकिरणांनी देवीच्या खांद्याचा घेतला स्पर्श! श्री अंबाबाई मंदिरात दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळ्याला भव्य प्रारंभ.आणि ५ वाजून ४३ मिनिटांनी किरणे देवीच्या हातातील म्हाळुंगापर्यंत पोहोचून लुप्त झाली. त्यानंतर देवीची आरती करण्यात आली. दक्षिणायन किरणोत्सवात यापूर्वी २०२०, २०२२ व २०२३ मध्ये किरणोत्सवाच्या चौथ्या दिवशी मावळतीच्या किरणांनी देवीच्या मुखकमलावर सोनसळी अभिषेक केला होता..यंदाही तशीच अपेक्षा होती. मात्र, ढगाळ वातावरणामुळे किरणोत्सव पूर्ण क्षमतेने झाला नाही. दरम्यान, आज किरणोत्सव सोहळ्यातील अडथळे जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते. यावेळी देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, व्यवस्थापक महादेव दिंडे व प्रा. मिलिंद कारंजकर उपस्थित होते..Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिरात आजपासून किरणोत्सव, शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेला दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळा म्हणजे नेमकं काय?.किरणांचा प्रवास असामहाद्वार प्रवेशद्वार ः ५ वाजून ५ मिनिटे, गरुड मंडप मागे ः ५ वाजून ७ मिनिटे, गणपती मंदिरामागे ः ५ वाजून २३ मिनिटे, कासव चौक ः ५ वाजून ३१ मिनिटे, पितळी उंबरा ः ५ वाजून ३३ मिनिटे, देवीचा गुडघा ः ५ वाजून ४२ मिनिटे, हातातील म्हाळुंगापर्यंत ः ५ वाजून ४३ मिनिटे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.