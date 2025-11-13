कोल्हापूर

Kolhapur news: ढगांचा अडथळा! अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सवात यंदा कमी तीव्रतेचे किरण; भाविकांमध्ये निराशा

Kolhapur Ambabai Kiranotsav: ढगाळ वातावरण आणि वाढलेली आर्द्रता यामुळे किरणोत्सवाची तीव्रता कमी होऊन भाविकांना अपेक्षित दृश्य पाहता आले नाही.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात सुरू असलेल्या दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळ्यात चौथ्या दिवशी ढगांचा अडथळा आल्याने किरणोत्सव पूर्ण क्षमतेने होऊ शकला नाही. सायंकाळी ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे किरणांची तीव्रता कमी होती. त्याशिवाय आर्द्रतेतही वाढ झाल्याने अपेक्षित किरणे गाभाऱ्यात पोहोचू शकली नाहीत.

Kolhapur
festival
Ambabai mandir
kolhapur ambabai tempal
spiritual awakening

