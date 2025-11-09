Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिरात आजपासून किरणोत्सव, शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेला दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळा म्हणजे नेमकं काय?

Ambabai Mandir Kolhapur : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीचा किरणोत्सव सोहळ्याला उद्या (रविवार) पासून सुरुवात होत आहे. किरणोत्सव मार्गात येणारे अडथळे शनिवारी दूर करण्यात आले. त्यामुळे सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला किरणे देवीच्या खांद्यापर्यंत पोहोचली. .अंबाबाई देवीचा वर्षातून दोनदा किरणोत्सव होतो. पहिला दक्षिणायन किरणोत्सव सोहळा नोव्हेंबर महिन्यातील ९ ते १३ तारखेदरम्यान होतो, तर दुसरा फेब्रुवारी महिन्यात उत्तरायण किरणोत्सव सोहळा पार पडतो. पाच दिवसांच्या किरणोत्सव सोहळ्यात मावळतीची सूर्यकिरणे महाद्वारातून अंबाबाई मंदिरात प्रवेश करतात. प्रवासाचा एक एक टप्पा पार करीत पहिल्या दिवशी सूर्यकिरणे अंबाबाई मूर्तीचा चरणस्पर्श करतात..दुसऱ्या दिवशी कमरेपर्यंत आणि तिसऱ्या दिवशी सूर्यकिरणे चेहऱ्यावर येऊन किरणोत्सव सोहळा पूर्ण होतो. हा सोहळा अनुभवण्यासाठी देश-विदेशांतून मोठ्या संख्येने भाविक येतात. यंदाही गर्दीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी मंदिर परिसरासह विविध ठिकाणी मोठ्या एलईडी स्क्रीनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सोहळ्याचे लाईव्ह दर्शन संकेतस्थळ व सोशल मीडिया ॲप्लिकेशन्स यावरही होणार आहे. तरी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीतर्फे करण्यात आले आहे..७५ हजार भाविकांनी घेतले अंबाबाईचे दर्शनकरवीर निवासिनी श्री अंबाबाईचे ७५ हजार १०६ भाविकांनी दर्शन घेतले. यंदा किरणोत्सव सोहळा विकेंडलाच सुरू होणार असल्याने भाविकांनी मोठ्या संख्येने कोल्हापुरात हा सोहळा अनुभवण्यासाठी हजेरी लावली आहे. दरम्यान, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शनिवारी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईचे दर्शन घेतले. यावेळी आमदार अमल महाडिक उपस्थित होते..Kolhapur Pune Train : कोल्हापूर-पुणे रेल्वे प्रवास होणार तब्बल १ तास कमी, पुणे-मिरज रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण.पूर्वसंध्येला किरणांचा प्रवास...महाद्वार कमान ः ५ वाजून ५ मिनिटे, गरूड मंडप सदर ः ५ वाजून ७ मिनिटे, गणपती मंदिरामागे ः ५ वाजून २३ मिनिटे, कासव चौक ः ५ वाजून २४ मिनिटे, पितळी उंबरा ः ५ वाजून ३१ मिनिटे, चांदीचा उंबरा ः ५ वाजून ३५ मिनिटे, गाभाऱ्यातील संगमरवरी पायरी ः ५ वाजून ३८ मिनिटे, चरण स्पर्श ः ५ वाजून ४२ मिनिटे, गुडघ्यापर्यंत ः ५ वाजून ४५ मिनिटे, कमरेपर्यंत ः ५ वाजून ४६ मिनिटे, खांद्यापर्यंत ः ५ वाजून ४७ मिनिटे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.